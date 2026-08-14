همزمان با ثبت گرم‌ترین روز سال در انگلیس بیش از ۳۸ درجه سانتی‌گراد، آتش‌سوزی‌های گسترده مناطق مختلف این کشور را در برگرفته و در استوربریج در غرب انگلیس، دامنه آتش‌سوزی به مناطق مسکونی رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تصاویر منتشر شده و اخبار رسانه‌های محلی نشان می‌دهد شعله‌های آتش به سرعت در حال گسترش است و چندین خانه طعمه آتش شده و ده‌ها خانه اطراف کانون آتش‌سوزی نیز از ساکنانش تخلیه شده است.

دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی گسترده همچنین صد‌ها خانه در اطراف این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است و مقامات درمانی از مردم خواسته‌اند برای در امان ماندن از عوارض دود ناشی از آتش‌سوزی در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگاه دارند.

آتش نشانی می‌گوید، ده‌ها آتش نشان با خودرو‌های آتش نشانی برای مقابله با شعله‌های سرکش آتش به کانون آتش‌سوزی اعزام شده‌اند. نیرو‌های امدادی نیز در محل مستقرند تا به مصدومان کمک کنند.

گفته شده چندین نفر به علت اشتنشاق دود غلیظ ناشی از آتش گرفتن چندین خانه مصدوم شده‌اند.

همزمان منابع محلی در منطقه ولز اعلام کردند هفت آتش‌سوزی جنگلی، ده‌ها هکتار از اراضی جنگلی را فراگرفته است و صد‌ها اصله درخت طعمه آتش شدند. دامنه آتش به برخی جاده‌ها هم کشیده شد و رفت و آمد در آن ممنوع اعلام شده است.

شعله‌های آتش در نزدیکی برخی خطوط راه آهن هم موجب مسدود شدن برخی مسیر‌های خطوط ریلی شده است.

این شرایط اختلال گسترده و هرج و مرج در برخی مسیر‌های ریلی را به همراه داشته است.

سازمان هواشناسی انگلیس با پیش‌بینی گرم‌ترین تابستان در انگلیس، اعلام کرد امسال در این کشور بیشترین تعداد روز‌های ثبت شده با دمای بالاتر از ۳۶ درجهٔ سانتی‌گراد ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌های هواشناسی در انگلیس در برخی مناطق جنوب این کشور نزدیک دو ماه هیچ بارش قابل‌اندازه‌گیری ثبت نشده است و بارندگی قابل توجهی برای مناطقی که بیشترین نیاز را به آن را دارند نیز پیش بینی نمی‌شود.

آژانس محیط زیست انگلیس یکی از پیامد‌های نبود باران و گرمای هوا را خشکی جنگل‌ها و مراتع دانست که مناطق دچار خشکسالی را مستعد آتش سوزی کرده است.

در حالی که در فضای مجازی برخی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی اعلام می‌شود، تا این لحظه مقامات آتش نشانی و پلیس درباره علت آتش‌سوزی‌های گسترده گزارشی منتشر نکرده است.