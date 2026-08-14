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مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان در یکصد و شصت و ششمین اجتماع شبانه خود در میدان هفتتیر نسیمشهر، ضمن حمایت از دولت و نیروهای مسلح، بر تداوم حضور در صحنه و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با تأکید بر حفظ وحدت و همبستگی ملی، حمایت خود را از دولت و نیروهای مسلح اعلام کردند و گفتند ملت ایران همچنان با حضور متحد و حماسی در اجتماعات شبانه، تا هر زمان که لازم باشد در صحنه حضور خواهد داشت.
حاضران همچنین با تأکید بر صلحطلبی ملت ایران اظهار کردند: ایرانیان ملتی بافرهنگ هستند که در طول تاریخ آغازگر جنگ نبودهاند، اما در برابر هرگونه تعرض و تهدید، شجاعانه ایستادگی کرده و دشمنان را ناکام گذاشتهاند.
آنان جنگهای تحمیلی اخیر را نیز آزمونی برای ملت ایران دانستند که مردم کشور با سربلندی از آن عبور کردهاند.