به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ منصور مسعودی گفت: ماموران انتظامی شهرستان اهر موفق شدند در عملیات پلیسی، علاوه بر دستگیری ۱۵ حفار غیرمجاز، یک دستگاه وانت نیسان، هشت دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه موتور برق، دو دستگاه دژبر و یک دستگاه بالابر را نیز توقیف کنند.

وی افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کلیبر از همشهریان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت حفاران غیرمجاز و قاچاق سنگ‌های معدنی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در فضای مجازی اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی در سریعترین زمان انجام شود.