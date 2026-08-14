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در چارچوب دیدار هفته نخست لیگبرتر فوتبال ایران، بلیط فروشی بازی سپاهان و چادرملو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سامانه بلیت فروشی بازی سپاهان اصفهان و چادرملوی ارکان به نشانی Chadormalusc.com آغاز به کار کرد، قیمت بلیت دیدار سپاهان اصفهان و چادرملوی اردکان در سامانه رسمی باشگاه چادرملوی ارکان مورد توجه کاربران فضای مجازی برای خرید است.
تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و چادرملوی اردکان در چارچوب دیدار هفته نخست لیگبرتر فوتبال ایران امشب از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه شهید نصیری مقابل یکدیگر صفآرایی خواهند کرد.
پس از صدور مجوز فروش بلیت دیدار سپاهان اصفهان و چادرملوی اردکان سامانه فروش بلیت این دیدار در دسترس هواداران قرار گرفته است، هواداران میتوانند بلیت این دیدار را از درگاه رسمی بلیتفروشی باشگاه چادرملوی اردکان دریافت کنند.
قیمت بلیط بازی سپاهان و چادرملو ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
تماشاگرانی که تمایل به خرید بلیت دیدار سپاهان اصفهان و چادرملوی اردکان را دارند، میتوانند از طریق سامانه Chadormalusc.com برای خرید بلیت اقدام کنند.