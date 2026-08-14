به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ادهام سینگ» به کارگردانی «شوجیت سیرکار»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی بانیتا ساندو، شان اسکات و ویکی کاوشال؛ درباره ادهام سینگ است که در راه استقلال هند و خروج از استعمار بریتانیا کشته شد. در آوریل ۱۹۱۹ در حالی که بریتانیا تصمیم گرفته برای خاموش کردنِ شورشِ هندیان در راه بیرون کردن بریتانیا؛ منع تردد بگذارد؛ یک تجمع صلح آمیز را مورد تیراندازی قرار می‌دهد و صد‌ها زن و بچه و مرد را می‌کشد و از بین می‌برد. در پی این اقدام، اودهام سینگ مقامی را که دستورِ این شلیک را داده؛ در خاک بریتانیا در ملاء عام ترور می‌کند و ...

فیلم سینمایی جدید «پزشک کشیک» به کارگردانی «گوئیدو چی یِسا»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی دیِگو آیاتانتونو، فرانک ماتانو، الِساندرو بِتی و جورجیا اِسپینِلی؛ درباره پی یِر فرانچسکو یک پزشک ایتالیایی است که پس از ۳۰ سال طبابت، اکنون به عنوان پزشک کشیک مشغول فعالیت بوده و بیماران اورژانسی که با یک سامانه تلفنی تماس می‌گیرند را در منزلشان معاینه می‌کند. او که همسرش را سال‌ها پیش از دست داده، پسرش را نیز در یک سانحه تصادف ۲ سال پیش از دست داده و از همین رو به فردی افسرده و تنها تبدیل شده است. هین مساله باعث شده او به عروس و نوه اش که تنها یادگاران پسرش هستند نیز بی توجهی نماید. شبی که پی یِر به خاطر کمر درد زیاد نمی‌تواند خود نزد بیمارانش برود، پسر جوانی به نام ماریو که به عنوان پیک تحویل غذا کار می‌کند را استخدام کرده تا به جای او به معاینه بیماران پرداخته و علائم آنها را تلفنی به پی یِر بگوید و او نیز از این طریق برای آنها دارو و نسخه تجویز نماید. ماریو در ابتدا از این که خود را به عنوان پزشک جا بزند استرس زیادی دارد، اما بعد از چند مراجعه کم کم به این کار مسلط شده و در طول شب موفق می‌شود با راهنمائی‌های پی یِر به چند بیمار کمک کرده و حتی یک نفر را که دچار گازگرفتی مونوکسید کربن شده از مرگ نجات دهد. این ارتباط چند ساعته بین ماریو و پی یِر، آنها را به هم نزدیک‌تر می‌کند و البته موقعیت‌های طنز مختلفی را نیز رقم می‌زند، اما ...

فیلم سینمایی «صخره شیر» به کارگردانی «نیک لیانگ»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی الکس تک شون، لام میشل و وایکوین کام یین چو خواهید دید: کِی مردی موفق و ورزشکاری صاحب نام است که در کنار همسرش زویی زندگی موفقی دارد. تا این که درست در زمانی که همسرش نزدیک به زایمان است، تصادف می‌کند و برای همیشه پاهایش فلج می‌شود. او خانه نشین می‌شود، مادر زنش و همسرش کار می‌کنند و خرج و مخارج زندگی را تامین می‌کنند. کِی سرخورده و افسرده می‌شود. مادام خاطرات گذشته را و سلامت جسمی اش را به یاد می‌آورد. شخصیتش در دوران جوانی پیوسته در خیال با او صحبت می‌کند و در تلاش است که بار دیگر کِی را به زندگی بازگرداند. تا این که ...

فیلم سینمایی جدید «پلیس خندان» به کارگردانی «بِرَث راج»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی پرامود شتی، تجو بلاوادی، ساندار راج و دیگانث؛ درباره گوواردان پلیس تپل و مهربانی هست که از متهمانش با مهربانی و دادن غذا به آنها اعتراف می‌گیرد. بازرس کلانتری که همسرش فرزند دومش را باردار است از همسرش می‌خواهد با به دنیا آمدن فرزندشان از آن شهر جرم خیز بروند. بازرس با یکی از کاندیدا‌های نمایندگی که وضع مالی خوبی دارد برای انتقالش کمک می‌گیرد. نماینده به او می‌گوید باید بابت انتقالش پول بدهد. تا این که فردی به نماینده ظرفی قلابی به مبلغ ۵ میلیون می‌فروشد. نماینده از بازرس می‌خواهد کلاهبردار را پیدا کند و پولش را برگرداند تا او نیز برای انتقالش اقدام کند. از طرفی بازرس کل به پلیس‌های تپل اخطار می‌دهد که ظرف مدت ۲ ماه باید به وزن متعادل برسند وگرنه اخراج هستند. گوواردان که اضافه وزن دارد یکی از آنها است. او تمام تلاشش را می‌کند تا به وزن متعادل برسد. حتی نزد پزشک طبیعت درمانی می‌رود. در کلانتری یک نفر که مظنون به کلاهبرداری ظرف قلابی است دستگیر شده و با پلیس‌ها درگیر می‌شود. او توسط بازرس بر اثر ضربه ظرف برنجی به سرش بیهوش می‌شود و پس از به هوش آمدن ابراز فراموشی می‌کند. بازرس، از گوواردان می‌خواهد با بردن فرد کلاهبردار به خانه اش کاری کند همه چیز را به یاد بیاورد. ولی ...

فیلم سینمایی جدید «اسب جنگی» به کارگردانی «ماریان الیوت»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نایجل آلن، درک آرنولد و الکس اِوری آمده است: با شروع جنگ جهانی اول، اسب محبوب آلبرت، جویی، به سواره‌نظام فروخته و با کشتی به فرانسه فرستاده می‌شود. اگرچه هنوز به سن کافی برای ثبت نام در جنگ نرسیده است، اما او ماموریتی خطرناک را برای یافتن و بازگرداندن او به خانه آغاز می‌کند و ...

فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ادواردز جیمز الماس، ریکو راریگوئز و چیچ مارتین خواهیم دید: کوکو پرنده‌ای است که با پدرش گایو در سیرکی که صاحبش هستند برنامه اجرا می‌کند ولی کوکو فکر می‌کند که این برنامه‌ها قدیمی شده‌اند و به دنبال اجرای برنامه‌های جدید است. ولی گایو مخالف است او معتقد است شلی که به آنها تعلق گرفته است ارزش حفظ کردن دارد و پرنده این به نام مارتین که در اجرای برنامه همطراز گایو بوده مدعی این شنل است و می‌خواهد آن را به دست بیاورد و پرنده‌هایی را فرستاده تا در سیرک گایو کار کنند و این شنل را برایش ببرند ولی کوکو و پدرش ...

فیلم سینمایی جدید «پول کافی نیست ۳» به کارگردانی «جک نئو»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جک نئو، مارک لی و هنری تیا خواهیم دید: هویی و ایان و هوانگ سه دوست خوب و صمیمی هستند که سال‌ها است از زمان بچگی با هم دوست بودند. هویی و همسرش یک دختر و یک پسر دارند و یک رستوران خانوادگی را که از پدرشان به ارث رسیده را اداره می‌کنند. ایان هم تاکسی دارد و با همسر و پسرش زندگی نسبتا آرامی دارد. هواگ هم یک دختر دارد و با ماشین کار می‌کند و همیشه مشکل مالی دارد. او از دوستانش پول قرض می‌گیرد ولی نمی‌تواند آن را پس دهد و دوباره طلب پول می‌کند، ولی دوستانش به او پولی نمی‌دهند. هوانگ با فردی آشنا می‌شود که در کار پخش مکمل‌های غیر بهداشتی و غیر قانونی است و حسابی وضع مالیش خوب می‌شود. ولی اخلاقیات در او هر روز ضعیف‌تر می‌شود او حتی برای فروش محصولات تاریخ گذشته اش سر بازنشستگان فقیر را هم کلاه می‌گذارد و در برنامه تلویزیونی که کار‌های او به چالش کشیده می‌شود می‌گوید که اگر مردم فکر می‌کنند که او دروغ می‌گوید صاعقه به خانواده اش بخورد. دختر هوانگ که با کار‌های او بسیار مخالف است استعفا داده و موقع رفتن صاعقه به او می‌زند و همسر هویی هم در اثر مصرف دارو‌های مکمل شرکت هوانگ مشکل کبد پیدا می‌کند و ...

فیلم سینمایی «اتومبیلران و زندانی» به کارگردانی «مایکل راسکام»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماتیاس اسکونارتس، ادل اکسارکوپولوس و اریک دی استارکی خواهیم دید: دختر جوانی که حرفه اش اتومبیل رانی است و به بی بی مشهور است او با جینو که کارش خرید و فروش اتومبیل است ازدواج می‌کند. اما به زودی نسبت به رفتار‌های وی مشکوک می‌شود، او از جینو می‌خواهد که با وی صادق باشد و جینو اعتراف می‌کند که کارش سرقت است و قول می‌دهد که به زودی خود را بازنشسته می‌کند. اما در آخرین سرقت پلیس او را دستگیر می‌کند و به دلیل همکاری اش در بازجویی به سال‌های کمتری زندان محکوم می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «الماس خونین» به کارگردانی «ادوارد زوئیک»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: دنی آرچر یک قاچاقچی الماس است که در دوران کودکی پدر و مادر خود را در درگیری‌های خونبار دهه ۱۹۷۰ از دست داده است. طی این سی سالی که از عمرش گذشته، سربازی مزدور و تاجری ناکام بوده است. وقتی می‌خواهد با الماس‌هایی که در بدن یک بز چپانده شده است از مرز بی‌ثبات سیرالئون عبور کند، ماموران گشتی او را دستگیر می‌کنند.

در فیلم سینمایی «الماس خونین»، لئوناردو دی‌کاپریو، جایمن هانسو و مایکل شین ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نون خ» به کارگردانی «سعید آقاخانی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان نورالدین خانزاده، کشاورز کردستانی است که بعد از ورشکست شدن شرکت خریدار تخمه، درگیر دردسر‌های مالی و خانوادگی می‌شود و در کنار دردسر‌های کاری تلاش می‌کند آبرو و آرامش خانواده‌اش را حفظ کند، اما ...

سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، هومن حاج عبدالهى، نعیمه نظام دوست، سیروس میمنت، على صالحى و پاشا جمالى در فیلم سینمایی «نون خ» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پدر ما» به کارگردانی «کلودیو نوسه»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی باربارا رونچی، ماتیا گاراسی و پیرفرانسسکو فاوینو آمده است: والریا پسر بچه‌ای ده ساله است که پدرش قاضی دادگستری شهر رم در ایتالیاست. در یک سوء قصد به جان پدر والریا، او زخمی می‌شود و والریا که شاهد سوء قصد بوده دچار ترس و دلهره زیادی می‌شود. کمی بعد او با پسری بزرگ‌تر از خود به نام کریستیانو آشنا می‌شود که ۱۳ سال دارد. او و کریستیانو با هم وقت می‌گذرانند. کمی بعد خانواده والریا برای تعطیلات به منطقه‌ای ساحلی مسافرت می‌کنند. چند روز بعد سر و کله کریستیانو پیدا می‌شود. کمی بعد والریا، کریستیانو را به خانواده اش معرفی می‌کند و پدرش اجازه می‌دهد که او در خانه آنها اقامت کند. چند روز بعد والریا با جست‌و‌جو در کیف همراه کریستیانو در می‌یابد که پدر او جزو یک گروه تروریستی بوده که به مامورین پلیس حمله کرده‌اند و پدر او حکم اعدام او را صادر کرده و کریستیانو برای کشتن پدرش به آنجا آمده. او به دیدن کریستیانو روی صخره‌ای بلند می‌رود و ...

فیلم سینمایی «ای وطن، وطن من» به کارگردانی «کنان ایر»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی سارا علی خان، الکس اونل، عمران هاشمی، اب‌های ورما، آناند تیواری، پراتیک یاداو و اشتون بست؛ براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد دختری جوان به نام اوشا مهتا است که در جریان جنبش ترک هند در سال ۱۹۴۲، پس از بازداشت رهبران استقلال‌طلب توسط حکومت بریتانیا، تصمیم می‌گیرد با کمک دوستانش یک ایستگاه رادیویی مخفی راه‌اندازی کند تا پیام‌های آزادی‌خواهان را به مردم برساند و روحیه مقاومت را زنده نگه دارد. او و یارانش مدام محل رادیو را تغییر می‌دهند تا از دست پلیس انگلیس فرار کنند، اما در این راه با خیانت، دستگیری و شکنجه روبه‌رو می‌شوند. با وجود خطر مرگ، اوشا آخرین پیام مهم جنبش را از رادیو پخش می‌کند و ...

فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی «رضا کشاورز حداد»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم داستان روستایی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق را روایت می‌کند که علی و سینا برای این که ثابت کنند کدام یک شجاع‌ترند، یک مسابقه ترتیب می‌دهند. ماموریت آنها دزدیدن موز از خانه کیانوش است که به ترسناک و مرموز بودن شهره است. آنها قرار می‌گذارند زمانی که کیانوش و باقی افراد روستا در مراسم عروسی هستند به سمت باغ بروند. در همان لحظه سقوط بالگردی بعثی و فرود ناموفق خلبان آن در باغ و بازگشتن پیش از موعد کیانوش، بچه‌ها را وارد یک چالش پرخطر می‌کند. کیانوش خلبان را که در حال مرگ بود نجات می‌دهد، اما او پس از زخمی‌کردن کیانوش فرار می‌کند. علی، عباس و چند تن دیگر با نقشه‌ای حساب شده می‌توانند خلبان را دستگیر کنند، اما درست لحظه‌ای که فکر می‌کنند همه چیز به حالت عادی بازگشته سینا خبر از وجود خلبان دومی که قصد گرا دادن به رژیم بعث و بمباران کردن روستا را دارد، می‌دهد. جست‌وجوی کیانوش و بچه‌ها برای پیداکردن خلبان دوم شروع می‌شود. خلبان دوم به محل عروسی رفته و صبا، خواهر سینا، را گروگان می‌گیرد. صبا خلبان را به سمت یک مرداب می‌برد در حالی که کیانوش با بچه‌ها در تعقیب او هستند ...

شهرام حقیقت‌دوست، علیرضا آرا، عباس جمشیدی فر، مجید پتکی، مهدیه نساج، لادن ژافه وند و هنرمندان نوجوانی از جمله؛ امیرحسین بیات، ابوالفضل ایوانی، دانیال جعفری، ارغوان شعبانی، امیرعلی صحرایی، امیرمحمد صحرایی، اشکان اردستانی، رونیکا بهرام‌زاده، ابوالفضل حسن‌خانپور و گرشا نامورصدیق در فیلم سینمایی «باغ کیانوش» بازی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی جدید «خرس‌های محافظ جنگل: تولد دوباره آینده» به کارگردانی «لین یونگ‌چانگ»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره ویک است که بر اثر سقوط بهمن یک غار عجیب در دامنه کوه پیدا می‌کند و به همراه خرس‌ها به آنجا می‌رود. در میان غار گیاه بزرگ و عجیبی است که نظر ویک را جلب می‌کند. اما وقتی ویک می‌خواهد آن را لمس کند پرتالی باز می‌شود و پسری به پایین می‌افتد. پسر که نامش سایلور است سعی می‌کند جلوی لمس کردن گیاه را بگیرد، اما از همان پرتال یک دختر و پسر جوان به دنبال او می‌آیند و با وی درگیر می‌شوند. در این درگیری‌ها ویک ناخواسته به گیاه خورده و هاگ‌های گیاه به همه جا پراکنده می‌شود و تلاش سایلور برای جلوگیری از پخش شدن آنها ناموفق می‌ماند و ...

فیلم تلویزیونی جدید «گنج» به کارگردانی «وحید پاکزاد»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

«گنج» داستان چند نوجوان کنجکاو در یک روستای سرسبز است که به‌طور اتفاقی متوجه وجود نقشه‌ای قدیمی می‌شوند؛ نقشه‌ای که همه تصور می‌کنند محل یک گنج پنهان را نشان می‌دهد. آنها برای جبران اشتباه گذشته‌شان (تقلب در امتحان) تصمیم می‌گیرند خودشان گنج را پیدا کنند و ثابت کنند می‌توانند مفید باشند. در همین زمان، دو سودجو با سوءاستفاده از شایعه وجود گنج، قصد دارند زمین‌ها و خانه‌های روستا را با فریب و تطمیع از مردم بخرند و روستا را تخریب کرده و به ویلاسازی تبدیل کنند. نوجوان‌ها ناخواسته وارد تقابلی جدی با این افراد می‌شوند و.

کیانوش گرامی، مجید شهریاری، سپهر بهرامی، الهام باقری، منصور گماری، دنیا خیاطی، درسا خیاطی، سبحان یزدان پرست، کیارش عبداللهی و فراز شوقی در فیلم تلویزیونی «گنج» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «موفقیت بزرگ» به کارگردانی «بنجامین روشه»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آلبان لِنوار و کاسیپه مایانس؛ ماجرای پلیسی به نام نیلز کارتیه، اسطوره سابق گروه آنتی گنگ است که به خاطر روش‌های خشن و نامتعارفش شناخته می‌شود، پس از یک سرقت ناموفق که منجر به مرگ همسرش می‌شود، پلیس را ترک می‌کند. وقتی هشت سال بعد، باند سارقان مسئول مرگ همسرش دوباره ظاهر می‌شوند، نیلز اجازه نمی‌دهد کسی برای انتقام گرفتن سر راهش قرار بگیرد. او با دختر ۱۴ ساله‌اش که خلق و خوی تندی دارد، یک گروه دونفره انفجاری تشکیل می‌دهند و ...