پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک و عملیاتی خود را برای آزادی ۱۰ شهروند ربوده شده یک کشتی تجاری که از سوی دزدان دریایی در نزدیکی سواحل سومالی به گروگان گرفته شده‌اند، تشدید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست عالیرتبه بررسی وضعیت گروگان‌های پاکستانی، دستور داد اقدامات لازم برای آزادی سریع و امن این شهروندان با جدیت بیشتری دنبال شود.

این ۱۰ پاکستانی از خدمه کشتی MT Honor ۲۵ هستند که در نزدیکی سواحل سومالی از سوی دزدان دریایی ربوده شده است.

اسحاق دار از نهاد‌های مرتبط خواست ارتباط نزدیک و مستمر برای پیگیری وضعیت شهروندان پاکستانی برقرار کنند و تماس‌های دیپلماتیک با مقام‌های سومالی و سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی مرتبط را افزایش دهند.

معاون نخست وزیر پاکستان همچنین با خانواده‌های گروگان‌ها ابراز همبستگی داشته و تاکید کرد: دولت اسلام آباد به طور کامل در جریان وضعیت شهروندان خود قرار دارد و برای بازگشت امن آنها به نزد خانواده هایشان تلاش می‌کند.

دولت پاکستان ابراز امیدواری کرده است ادامه تلاش‌های هماهنگ و دیپلماتیک به آزادی هرچه سریع‌تر این شهروندان منجر شود.