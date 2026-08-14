به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام باشگاه ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، فوتبال دوستان می توانند با مراجعه به سایت این باشگاه به نشانی https://zobahanclub.com/zoba/site/home2?id=202 برای خرید بلیط اقدام کنند.

دیدار ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته نخست بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال، در شرایطی شنبه ۲۴ مرداد در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد که با اعلام فدراسیون و هیئت فوتبال استان اصفهان، حضور تماشاگران در این مسابقه امکان‌پذیر است تا فوتبال اصفهان فصل جدید را با بازگشت هواداران به سکوها آغاز کند.

لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از روز جمعه ۲۳ مرداد آغاز می‌شود و ذوب‌آهن اصفهان یک‌روز بعد، در نخستین دیدار خود میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. براساس برنامه اعلام‌شده، این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۲۴ مرداد در ورزشگاه فولادشهر به انجام می‌رسد.

اهمیت این مسابقه، تنها به آغاز فصل جدید برای شاگردان ذوب‌آهن محدود نمی‌شود؛ چراکه فولادشهر در نخستین هفته لیگ بیست‌وششم بار دیگر پذیرای هواداران فوتبال خواهد بود و تماشاگران ذوب‌آهن می‌توانند از نزدیک شاهد نخستین گام تیم محبوب خود در فصل جدید باشند.