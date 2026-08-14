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نتایج یک نظرسنجی از والدین جوانان در انگلیس نشان میدهد ۳۸ درصد آنان نگرانند فرزندانشان نتوانند شغل پیدا کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سی درصد از والدین جوانان در انگلیس نیز در پاسخ به پرسش دیگرِ این نظرسنجی همزمان با اعلام نتایج دوره دبیرستان در انگلیس گفتند نگران توانایی فرزندشان در انتخاب مسیر شغلی هستند که به آنها امکان موفقیت میدهد.
بیش از ۲۴ درصد آنان نیز توانایی فرزندشان را در تصمیمگیریهای مالی بلندمدت زیر سوال بردند.
تحقیقات همچنین نشان میدهد که والدین تمایلی به بحث در مورد این موضوع با فرزندانشان ندارند.
روز پنج شنبه صدها هزار نفر از دانش آموزان در انگلیس با دریافت کارنامه پایان دوره دبیرستان در شرایط انتخاب مسیر ورود به دانشگاه یا بازار کار قرار گرفتند.