روبرتو پیاتزا اسامی ۱۵ بازیکن را برای ­حضور در هفته پایانی تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان پیش از اعزام به اردوی تدارکاتی روسیه و رقابت‌های قهرمانی آسیا اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی والیبال ایران از ششم مرداد ماه با حضور ۱۴ بازیکن در تهران آغاز شد و از ۱۶ مرداد ماه نیز ۱۴ بازیکن ایران در لیگ ملت به اردو اضافه شدند تا ۲۸ بازیکن هر روز در دو نوبت و در دو گروه با هم به تمرین رقابت کنند و خود را برای قرار گیری در فهرست ۱۴ نفره پیاتزا برای رقابت‌های آسیایی پیش رو آماده کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام روبرتور پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، از پنج شنبه تنها ۱۵ بازیکن در تمرینات حاضر خواهند بود تا برای قرار گرفتن در فهرست نهایی ۱۴ نفره، تمرینات خود را در یک هفته سخت، فشرده و تعیین‌کننده زیر نظر کادر فنی پیگیری کنند.

اسامی ۱۵ بازیکنان حاضر در تمرینات به شرح زیر است:

عرشیا به نژاد

ایلشن داوودی‌پور

سیدعیسی ناصری‌

یوسف کاظمی

محمدنیما باطنی

محمد ولی‌زاده

علی حاجی پور

امین اسماعیل نژاد

مرتضی شریفی

پوریا حسین‌خانزاده

علی حق‌پرست

اسماعیل مسافر

مبین نصری‌

محمدرضا حضرت‌پور

حسین حاجی‌کلاته

بر اساس برنامه ریزی، آخرین هفته تمرینات تیم ملی از امروز در کمپ تیم‌های ملی والیبال پیگیری می‌شود تا در پایان این مرحله اسامی ۱۴ بازیکن ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا مشخص شود.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج شنبه تهران را به مقصد اردوی تدارکاتی روسیه ترک خواهد کرد و پس از حضور در رقابت‌های بین المللی و دیدار با تیم‌های روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا، دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی دینامو انجام خواهد داد و سپس برای شرکت در قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی راهی ژاپن می‌شود.

علی رمضانی پاسور با تجربه تیم ملی کشورمان هفته گذشته از ناحیه دست آسیب دید و با تشخیص کادر پزشکی و اجازه کادر فنی از تمرینات خارج شد و حضور در قهرمانی آسیا را از دست داد.