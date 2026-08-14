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همسر یکی از ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که هفته گذشته اقدام به خودکشی کرده و خود را به دریا انداخته بود از تلاش وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) برای پنهان کردن این حادثه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همسر این ملوان آمریکایی در اظهاراتی با اشاره به اینکه همسرش در سوم آگوست (۱۲ مرداد) خود را از عرشه ناو آبراهام لینکلن به دریا انداخته و بعد از حدود یک ساعت نجات یافته است، فاش کرد که او پیش از این حادثه، بارها نگرانیهای شدید خود را درباره وضعیت روانیاش با فرماندهان این ناو مطرح کرده بود، اما آنها این نگرانیها را نادیده گرفته بودند.
او در جریان یک مصاحبه با اشاره به اینکه مقامهای نیروی دریایی آمریکا تا چهار روز پس از این حادثه، او را در جریان این حادثه قرار نداده بودند، گفت: من از طریق پیام یکی از دوستان همسرم از این ماجرا با خبر شدم.
همسر این ملوان آمریکایی همچنین گفته است که همسرش به دلیل انقضای لنزهای طبی چشمهایش، در انجام وظایف خود بر روی عرشه ناو با مشکل مواجه بوده و هر بار که اشتباه میکرده، فرماندهان بر سر او فریاد میکشیدند و با وجود اینکه این مشکل را با زنجیره فرماندهی و تیم پزشکی ناو در میان گذاشته بوده است، اما آنها به او توجهی نکردهاند.
بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) مأموریت خود را آغاز کرده و در جریان تجاوز نظامی به ایران، با تنها دو توقف کوتاه، رکورد ۲۰۸ روز حضور متوالی در دریا را ثبت کرده است و این وضعیت باعث شده که بسیاری از خانوادههای خدمه این ناو، نسبت به شرایط سخت زندگی، کمبود امکانات اولیه و کاهش شدید روحیه و سلامت روانی پرسنل ناو ابراز نگرانی کنند.
این در حالی است که بسیاری از خانوادههای نظامیان آمریکایی مستقر در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، نگران خستگی احتمالی، روحیه پائین و سلامت روان افراد حاضر در این ناو هستند، زیرا به نظر میرسد استقرار این ناو هواپیمابر در دریا دو بار در طول جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران تمدید شده است و هیچ پایان مشخصی برای ماموریت آن در چشم انداز نیست.
در نشستی با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضای خانوادههای خدمه که در تالاری در پایگاه هوایی نیروی دریایی «نورث آیلند» در سندیهگو برگزار شد، خانوادههای این ملوانان بارها از «هونگ کائو» سرپرست نیروی دریایی آمریکا و دیگر فرماندهان ارشد درباره گزارشهای مربوط به سقوط یک ملوان به دریا توضیح خواستند.
یکی از فرماندهان در پاسخ گفت که از این موضوع مطلع است و تحقیقات در جریان است، اما افزود که در آن زمان مشخص نبود که این ملوان خود را به دریا انداخته و یا به طور اتفاقی سقوط کرده است؛ به گفته دو تن از کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند، این پاسخ با خشم شدید حاضران روبهرو شده بود.
این مقام سپس ادعا کرد که ملوان به کشتی بازگردانده شده و به نظر میرسد حالش خوب است که این جمله نیز با اعتراض حاضران همراه شده بود.
سرانجام، روز جمعه هفتم آگوست (۱۶ مرداد)، یک روز پس از آن نشست پرتنش، همسر این ملوان یک پیام رسمی از نیروی دریایی دریافت کرد که در آن به او اطلاع داده شده بود همسرش اقدام به خودکشی کرده است، اما اکنون صحیح و سالم است.
در همین ارتباط «روبن گایگو» سناتور دموکرات از آریزونا در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که از نیروی دریایی آمریکا خواسته است تا به گروهی از سناتورهای دو حزب اجازه دهد از ناو هواپیمابر لینکلن بازدید و شرایط را از نزدیک بررسی کنند.
این در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) پیشتر در بیانیهای ادعا کرده بود که مرگ و خودکشی ملوانان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن صحت ندارد.
سنتکام با بیان این ادعا که رسانهها گزارشهای دروغینی در مورد وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه منتشر کردهاند، اعلام کرده بود که گزارشهای مربوط به افزایش اقدام به خودکشی و مرگ هفت ملوان آمریکایی در این ناو نادرست است.
دو سناتور آمریکایی پیش از این با ابراز نگرانی درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، خواستار توضیح نیروی دریایی و انجام یک بازدید رسمی دوحزبی از این ناو شده بودند؛ گزارشها از کمبود مواد غذایی و اقلام ضروری، مشکلات آب و لولهکشی، شیفتهای طولانی و وخامت وضعیت سلامت روان نیروهایی حکایت دارد که بیش از ۲۰۰ روز متوالی در دریا بودهاند.
ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در نامهای به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا خواستار ارائه توضیحات از سوی نیروی دریایی درباره شرایط موجود در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شد؛ ناوی که به گفته او «بیش از ۲۵۰ روز است در ماموریت به سر میبرد» و «بیش از ۲۰۰ روز است به ساحل نیامده و رکورد بیشترین تعداد روزهای متوالی در دریا را به ثبت رسانده است.»
بلومنتال نسبت به طولانی شدن چنین ماموریتهایی ابراز نگرانی کرد و به «گزارشهای گسترده درباره کمبود اقلام ضروری، آلودگی آب، مشکلات لولهکشی، وخامت وضعیت سلامت روان، نگرانیهای مربوط به ایمنی عرشه» و دیگر مشکلات موجود در ناو لینکلن اشاره کرد.
روبن گالگو سناتور آمریکایی نیز در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار «انجام یک بازدید رسمی نظارتی از ناو آبراهام لینکلن توسط هیاتی دوحزبی از سنای آمریکا برای بررسی شرایط نگرانکننده گزارششده» شد.
ناو آبراهام لینکلن در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) از سندیگو در ایالت کالیفرنیا برای انجام ماموریت در دریای جنوبی چین حرکت کرد، اما پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، مسیر آن به سمت خاورمیانه تغییر یافت.
بر پایه برخی گزارشها، با تمدید ماموریت ناو آمریکایی آبراهام لینکلن فشار روانی بر ملوانان و نیروهای این ناو تشدید شده و شماری از آنان تلاش کردهاند خود را به دریا بیاندازند.