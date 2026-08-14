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دبیرکل اتحادیه عرب تشدید تنشها از سوی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن بر ثبات منطقه و گسترش دامنه درگیریها هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نبیل فهمی گفت: کرانه باختری و قدس اشغالی شاهد یورشها، بازداشتها و تخریب خانهها هستند و این همزمان با تشدید حملات شهرکنشینان به فلسطینیها و اموالشان از جمله یورشهای تقریبا روزانه به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس رژیم اسراییل و اعمال محدودیتهایی برای ورود نمازگزاران مسلمان صورت میگیرد.
او در ادامه به حوادث در شهرک قصره در جنوب نابلس اشاره کرد، جایی که شهرکنشینان در مقابل خانههای فلسطینیها یک شهرک جدید ایجاد کرده و خانوادهها را در خانههایشان محاصره کردند.
دبیرکل اتحادیه عرب، رژیم اسرائیل را مسئول این حملات دانست و آن را بخشی از مسیری توصیف کرد که هدفش تحمیل واقعیتهای جدید در منطقه و ممانعت از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی است.
فهمی همچنین ادامه حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد و به بمبگذاری ساختمان شهرداری زوطر الشرقیه، مدرسه دولتی، درمانگاه، مهدکودک و تعدادی از خانهها اشاره کرد.
او هشدار داد که ادامه تشدید تنشها ممکن است منطقه را به مسیری غیرقابل کنترل سوق دهد و از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواست تا برای توقف اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی و کشورهای همسایه فورا اقدام کند