کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی هشدار داد: در مقابل «سطح جدیدی از تهدید» از «سطح جدیدی از بازدارندگی» استفاده و توانمندی‌های هسته‌ای خود را تقویت خواهد کرد.

پیونگ یانگ، واشنگتن و سئول را به «بازدارندگی هسته‌ای» تهدید کرد

پیونگ یانگ، واشنگتن و سئول را به «بازدارندگی هسته‌ای» تهدید کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کره شمالی بامداد جمعه از رزمایش‌های نظامی گسترده آمریکا و کره جنوبی به‌شدت انتقاد کرد و آن را نسبت به رزمایش سال گذشته تحریک‌آمیزتر دانست.

خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که همکاری نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال تبدیل شدن به یک «ائتلاف هسته‌ای» است و پیونگ‌یانگ در برابر سطح جدیدی از تهدید، سطح جدیدی از بازدارندگی را به کار خواهد گرفت.

کره شمالی همچنین اعلام کرد که توانمندی‌های هسته‌ای بازدارنده خود را تقویت خواهد کرد.

پیونگ‌یانگ اعلام کرد که آمریکا راهبرد هسته‌ای جدیدی را دنبال می‌کند که آستانه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش می‌دهد و می‌تواند امنیت جهانی را «در آستانه جنگ هسته‌ای» قرار دهد.

رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی با عنوان «سپر آزادی اولچی» قرار است از ۱۷ تا ۲۷ اوت برگزار شود. این رزمایش شامل تمرین‌هایی برای مقابله با پهپادها، مختل کردن سامانه موقعیت‌یابی جهانی و مقابله با حملات سایبری است و با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های دو کشور در مقابل توانمندی‌های رو به توسعه کره شمالی برگزار می‌شود.

پیونگ‌یانگ به‌طور معمول رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را اقدامی تحریک‌آمیز می‌داند که موجب افزایش تنش در شبه‌جزیره کره می‌شود.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین در واکنش به همکاری هسته‌ای آمریکا و کره جنوبی و تعهدات واشنگتن در زمینه بازدارندگی گسترده از ژاپن، هشدار داد که شبه‌جزیره کره ممکن است به یکی از اهداف اولویت‌دار راهبرد هسته‌ای مورد ادعای آمریکا تبدیل شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که تنش میان پیونگ‌یانگ از یک سو و واشنگتن و سئول از سوی دیگر، همچنان بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و حضور نظامی آمریکا در منطقه ادامه دارد.