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پس از آنکه پیت هگست گزارشهای رسانهای درباره وضع وخیم ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را تکذیب کرد چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا خواستار اخراج فوری او شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چاک شومر در پیامی در شبکه ایکس نوشت: وقتی پیت هگست نامزد شد، همه میدانستند که او کاملا بیکفایت است.
او افزود: اکنون ملوانان شجاع ما بهای آن را به طرز وحشتناک و غیرقابل تصوری میپردازند.
رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا تاکید کرد: پیت هگست باید فورا اخراج شود.
یک روز پس از انتشار گزارشهایی درباره تلاش چند ملوان آمریکایی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن برای خودکشی، وزیر جنگ ترامپ این گزارشها را رد کرد.
نشریه میلیتری تایمز به نقل از بستگان نیروهای نظامی گزارش داد در جریان استقرار بیش از ۲۵۰ روزه ناو، چند ملوان تلاش کردهاند خود را از ناو به بیرون پرت کنند.
این در حالی است که شبکه اِماِس ناو هم از کمبود مواد غذایی برای نیروهای مستقر در آبراهام لینْکُلن خبر داده بود؛ بحرانی که ابعاد تازهای از ضعفهای نیروی دریایی آمریکا را فاش میکند؛
دو سناتور آمریکایی پیش از این با ابراز نگرانی درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، خواستار توضیح نیروی دریایی و انجام یک بازدید رسمی دوحزبی از این ناو شده بودند.
گزارشها از کمبود مواد غذایی و اقلام ضروری، مشکلات آب و لولهکشی، شیفتهای طولانی و وخامت وضعیت سلامت روان نیروهایی حکایت دارد که بیش از ۲۰۰ روز متوالی در دریا بودهاند.
ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در نامهای به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا خواستار ارائه توضیحات از سوی نیروی دریایی درباره شرایط موجود در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شد؛ ناوی که به گفته او «بیش از ۲۵۰ روز است در ماموریت به سر میبرد» و «بیش از ۲۰۰ روز است به ساحل نیامده و رکورد بیشترین تعداد روزهای متوالی در دریا را به ثبت رسانده است.»
بلومنتال نسبت به طولانی شدن چنین ماموریتهایی ابراز نگرانی کرد و به «گزارشهای گسترده درباره کمبود اقلام ضروری، آلودگی آب، مشکلات لولهکشی، وخامت وضعیت سلامت روان، نگرانیهای مربوط به ایمنی عرشه» و دیگر مشکلات موجود در ناو لینکلن اشاره کرد.
روبن گالگو سناتور آمریکایی نیز در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار «انجام یک بازدید رسمی نظارتی از ناو آبراهام لینکلن از سوی هیئتی دوحزبی از سنای آمریکا برای بررسی شرایط نگرانکننده گزارششده» شد.
ناو آبراهام لینکلن در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) از سندیگو در ایالت کالیفرنیا برای انجام ماموریت در دریای جنوبی چین حرکت کرد، اما پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، مسیر آن به سمت خاورمیانه تغییر یافت.
بر پایه برخی گزارشها، با تمدید ماموریت ناو آمریکایی آبراهام لینکلن فشار روانی بر ملوانان و نیروهای این ناو تشدید شده و شماری از آنان تلاش کردهاند خود را به دریا بیاندازند.