به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شنیده شدن صدای این انفجارها، صدای پرواز پهپاد در آسمان اربیل شنیده می‌شود.

کاربران فضای مجازی نیز اعلام کردند که کانون این انفجارها، در نزدیکی فرودگاه اربیل و پایگاه نظامی الحریر بوده است. بر اساس گزارش‌های اولیه، در پی حمله پهپادی، فرودگاه اربیل نیز بسته شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این انفجارها، ماهیت و خسارت آنها اعلام نشده است. برخی منابع مقر تروریست‌های تجزیه‌طلب و مخفیگاه نیروهای آمریکایی را بعنوان اهداف این پهپادها عنوان کرده‌اند.

شبکه العربیه گزارش داد که چند فروند پهپاد، مواضع نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند.



طبق گزارش منابع محلی، یکی از پهپادها به‌صورت مستقیم به موضعی متعلق به نیروهای آمریکایی در اربیل اصابت کرده است.



بر اساس این گزارش، در جریان تلاش برای مقابله با پهپادها، سامانه‌های پدافندی آمریکا فعال نشده‌اند و تنها هواپیماهای جنگی این کشور ا برای رهگیری پهپادها وارد عمل شده‌اند.