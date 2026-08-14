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وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از اقدامات اروپا علیه کشتیهای روسی هشدار داد: مسکو در واکنش به «غارت و دزدی دریایی»، بانک اهداف خود را مستقلاً تعیین خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هشدار داد که مسکو در واکنش به اقدامات اتحادیه اروپا علیه کشتیهای روسی، فهرستی از اهداف احتمالی را تعیین خواهد کرد.
لاوروف در گفتوگو با شبکه روسی «وستی» اقدام اتحادیه اروپا برای اعمال قواعد یکجانبه و قرار دادن کشتیهای دارای پرچمهای مختلف در فهرست موسوم به «ناوگان سایه» روسیه را «مسیر بسیار خطرناکی» توصیف کرد.
او با انتقاد از این سیاستها، گفت که مسکو در مقابل «غارت و دزدی دریایی»، واکنش نشان خواهد داد.
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: «خودمان بانک اهداف را انتخاب خواهیم کرد.»
او افزود که اهداف موردنظر روسیه شامل کشتیهای کشورهایی واهند بود که رسماً «غارت و دزدی دریایی» را سیاست خود قرار دادهاند.
لاوروف همچنین تصریح کرد که روسیه خود درباره نحوه برخورد با این کشتیها تصمیم خواهد گرفت و پاسخ احتمالی مسکو الزاماً در همان مناطق دریایی که اقدامات علیه کشتیهای روسی انجام شده است، صورت نخواهد گرفت.
او گفت: «ما خودمان تصمیم خواهیم گرفت چگونه با این کشتیها برخورد کنیم.»
اظهارات لاوروف در شرایطی مطرح شده است که اختلافات میان روسیه و کشورهای اروپایی بر سر تحریمها، حملونقل دریایی و کشتیهای مرتبط با صادرات روسیه ادامه دارد و مسکو بارها درباره پیامدهای تشدید اقدامات اروپا هشدار داده است.