باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: ترورهای روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه هدف قراردادن رئیس پلیس شهر غزه پیام آتشین بنیامین نتانیاهو به ضامنان توافق است.

حماس: ترورها در غزه پیام آتشین نتانیاهو به ضامنان توافق است

حماس: ترورها در غزه پیام آتشین نتانیاهو به ضامنان توافق است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، باسم نعیم گفت: این اقدامات در عمل موضع اعلام شده نتانیاهو درباره مخالفت با نقشه راهی را تائید می‌کند که نمایندگان شورای صلح درباره آن با گروه‌های فلسطینی مذاکره کرده و این گروه‌ها با وجود دشواری مفاد آن را پذیرفته بودند.

او تاکید کرد که ادامه این وضع به معنای تسلیم شدن در برابر دستور کار انتخاباتی نتانیاهو خواهد بود.

وزارت کشور غزه عصر پنجشنبه اعلام کرد که سرهنگ «جمال ابوکمیل» رئیس پلیس استان غزه در حمله هوایی به خودروی او در خیابان الرشید به شهادت رسیده است و دو نفر از همراهانش نیز زخمی شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد: این جنایت بی‌توجیه، در چارچوب نقض‌های مستمر توافق آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل و در زمانی صورت می‌گیرد که تمامی طرف‌ها در تلاش برای تثبیت توافق هستند. این امر تأکید می‌کند که رژیم اسرائیل با عمد، تلاش‌های میانجیگران را ناکام کرده و مانع از دستیابی به آرامش می‌شود.

در همین حال وزیر خارجه ترکیه، هدف رژیم صهیونیستی را کوچاندن ملت فلسطین و ساکنان نوار غزه دانست و از آمریکا خواست به (رژیم) اسرائیل برای پایبندی به طرح صلح غزه فشار بیاورد.