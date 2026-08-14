رئیس شورای اجرایی جنبش «النُّجَباء» عراق، آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقه‌ای آنها را دشمنان اصلی امت اسلامی دانست و تأکید کرد: سلاح این جنبش منحصراً اشغالگران را نشانه گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی جنبش النجباء عراق در اظهاراتی تاکید کرد: آمریکا و (رژیم) اسرائیل و مزدوران منطقه‌ای آنها دشمنان اصلی امت اسلامی هستند.

شیخ ناظم السعیدی گفت: تاریخ شهادت می‌دهد که جنبش النجباء حتی پیش از صدور فتوای جهاد در کنار نیرو‌های امنیتی از حریم پایتخت حمایت می‌کرد و تکیه گاه محکم نیرو‌های نظامی و امنیتی بود.

او افزود: امروز نیز در مقابل صدا‌های فتنه انگیز مزدوران اشغالگران، اعلام می‌کنیم که توهم آنها در برافروختن آتش درگیری داخلی در هیچ شرایطی به نتیجه نخواهد رسید.

السعیدی گفت: سلاح جنبش النجباء برای همه شناخته شده و قطب نمای حرکت این جنبش در مقابله با اشغالگران است و این سلاح هرگز به سوی سینه برادرانشان نشانه نخواهد رفت، این یک سلاح مقدس است که دولت‌های گذشته و کنونی ارزش آن را می‌دانند.

رئیس شورای اجرایی مقاومت اسلامی جنبش النجباء بیان کرد: امنیت عراق و حرمت خون فرزندان آن خطر قرمز است و قابل چانه زنی نیست و این جنبش به رغم همه چالش‌ها، سد مستحکم دفاع و پشتیبانی از نیرو‌های نظامی و امنیتی باقی خواهد ماند.

السعیدی همچنین خطاب به دنباله رو‌های اشغالگران و کسانی که منتظر ایجاد تفرقه و فتنه در عراق هستند، گفت: این توهم شما با صخره بیداری و هوشیاری ملت و اتحاد سلاح ما با نیرو‌های امنیتی مواجه خواهد شد و درهم خواهد شکست.