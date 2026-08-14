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شام غریبان امام رضا(ع)؛ حرم رضوی در سوگ هشتمین امام

همزمان با شب شهادت حضرت امام رضا(ع)، آیین شام غریبان در حرم مطهر رضوی برگزار شد و زائران و مجاوران با حضور در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع)، در فضایی آکنده از حزن و اندوه به سوگواری و عزاداری پرداختند.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ - ۰۲:۴۳
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برچسب ها: مشهد ، شام غریبان ، حرم رضوی
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