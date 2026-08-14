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یک تحلیلگر آمریکایی به نام جورجیو کافیرو، مدیرعامل مؤسسه تحلیلی گلف استیت، روایت کاخ سفید درباره تسلط آمریکا بر این آبراه حیاتی را غیر واقعی دانسته و گفته که تنگه هرمز در مشت ایران است و ترامپ در تله تحقیر؛ یعنی با طولانیتر شدن جنگ، فاصله بین ادعاهای واشنگتن و واقعیت میدانی هم بیشتر میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جنگی که ترامپ با توهم سقوط سریع ایران راه انداخت، حالا با گذشت پنج ماه و نیم از آغاز آن به اذعان خود آمریکاییها، بزرگترین خطای محاسبهای بود که ترامپ مرتکب آن شد.
آلن ایر، دیپلمات ارشد بازنشسته آمریکا به صراحت از شکست آمریکا و اسرائیل در برابر ایران سخن گفته و تأکید کرده است که واشنگتن و تلآویو تصور میکردند ایران یا با سرعتی خیره کننده سقوط میکند یا فوری تسلیم آنها میشود؛ تصورهایی که از همان اول هم غلط بود و هیچ منطق راهبردی نداشت.
حالا این محاسبههای غلط، خود را در مهمترین گلوگاه انرژی جهان نشان میدهد؛ جایی که به گزارش وال استریت ژورنال، مهار آن در دستان ایران است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتوانند از این واقعیت فرار کنند.
یک تحلیلگر آمریکایی به نام جورجیو کافیرو، مدیرعامل مؤسسه تحلیلی گلف استیت هم روایت کاخ سفید درباره تسلط آمریکا بر این آبراه حیاتی را غیر واقعی دانسته و گفته که تنگه هرمز در مشت ایران است و ترامپ در تله تحقیر؛ یعنی با طولانیتر شدن جنگ، فاصله بین ادعاهای واشنگتن و واقعیت میدانی هم بیشتر میشود؛ اما در واشنگتن تلاش میشود که واقعیت میدان، قطرهچکانی به افکار عمومی منتقل شود تا ابعاد شکست، یکباره در برابر چشم مردم آمریکا قرار نگیرد. مثل آمار تلفات نظامیان آمریکایی که صدای جف مرکلی، سناتور آمریکایی را درآورده و گفته در حالی که شمار نظامیان آمریکایی کشته یا مجروح از ۶۰۰ نفر عبور کرده است، پنتاگون بی سر و صدا، آمار تلفات جنگی را بهروز رسانی میکند.
این افشاگری در حالی است که دولت آمریکا چند روز پیش تلاش کرده بود تا آمار تلفات نظامیان خود را از سایت خود حذف کند، اما غافل از اینکه واقعیت شکست در جنگ را نمیشود با حذف چند عدد از یک سایت تغییر داد؛ شکستی که به گفته تحلیلگر برجسته جهان عرب، عبدالباری عطوان، با عقبنشینیهای مداوم ترامپ از تهدیدهای خود، هر روز عیانتر از قبل میشود. ترامپی که با ماجرای فرار مخفیانه از ترکیه، به سوژهای برای تحقیر شدن در رسانههای صهیونیستی هم تبدیل شده است.
خبرنگار کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است: اینکه رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان، مثل محموله غذا مخفیانه منتقل شود، غیر قابل تصور و حقارتبار است.
شاید به همین علت است که برونو ماساس، تحلیلگر پرتغالی میگوید: ترامپ، تنها به علت تحقیر و شکست خود در برابر ایران در یادها خواهد ماند؛ ایرانی که تا الان پیروز سرافراز این جنگ بوده است و حالا میخواهد از یک مسیر تازه برای خنثیکردن فشارهای اقتصادی وارد شود، آن هم عضویت در بانک توسعه نوین بریکس.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست بریکس در هند گفته است که ایران بهزودی به عضویت این بانک در میآید؛ عضویتی که میتواند مسیر مبادلههای تجاری و دریافت وامهای خارجی را برای کشورمان آسانتر کند و در کنار این دیپلماسی اقتصادی، ملت مبعوثشده که ۱۶۶ شب است در صحنه حضور دارند، در قرار همدلی به همراه مسئولان برای عبور از مشکلات اقتصادی، پای کار ایستادهاند.
نویسنده: سجاد وهابی