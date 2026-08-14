به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش بس مناطقی از جنوب لبنان از جمله شهرک‌های مَنصوری، مَجْدَل زون و کَفْرا را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین شهرک مَنصوری در بخش صور را گلوله‌باران کرد و در منطقه «المَشّاع» نیز صدای انفجاری مهیب شنیده شد.

همچنین اطراف تپه علی الطاهر در جنوب لبنان نیز هدف گلوله‌باران توپخانه رژیم اشغالگر قرار گرفت.

بر اساس گزارش خبرگزاری لبنان، یک پهپاد صهیونیستی نیز با پرتاب بمب صوتی، منزلی مسکونی در شهرک کَفْرا را هدف قرار داد.