سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: در یک ساختمان سه‌طبقه که به انبار نگهداری لوازم یدکی و اجناس کارتنی تبدیل شده بود، بخشی از کف زیرزمین به ابعاد حدود ۱۰ تا ۱۲ متر و عمق تقریبی ۴ متر فروکش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی حادثه فروکش کردن ناگهانی کف یک ساختمان سه‌طبقه در کوچه اصناف میدان بهارستان، ۴ تن به درون گودالی به عمق ۴ متر سقوط کردند که با عملیات سریع و موفقیت‌آمیز آتش‌نشانان، همه مصدومان زنده از محل خارج شدند.

جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در یک ساختمان سه‌طبقه که به عنوان انباری برای نگهداری لوازم یدکی و کارتن‌های انبوه مورد استفاده قرار می‌گرفت، کف طبقه زیرزمین در ابعاد تقریبی ۱۰ در ۱۲ متر و به عمق ۴ متر ناگهان فرو ریخت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اضافه کرد: در لحظه وقوع حادثه، ۴ تن که در انبار حضور داشتند، به داخل این گودال سقوط کردند. در حالی که یک خانم توانسته بود تا بلافاصله از گودال خارج شود، سه مرد دیگر (شامل یک نوجوان ۱۶ ساله، یک مرد میانسال و فردی دیگر) در میان اجناس و قفسه‌های ریخته شده در گودال گرفتار شدند.

ملکی با توجه به دشواری عملیات نجات گفت: آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا موفق شدند دو نفر اول را به سرعت و زنده خارج کنند. نفر چهارم که زیر حجم سنگین لوازم و قفسه‌ها گرفتار شده بود، پس از تخلیه احتیاطی اجناس و با رعایت همه ملاحظه‌های ایمنی، نجات یافت. خوشبختانه همه چهار نفر زنده خارج و برای انجام معاینه‌های پزشکی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان، ضمن هشدار درباره خطرهای تغییر کاربری غیر مجاز، تأکید کرد: استفاده از پارکینگ یا زیرزمین‌ها برای ذخیره‌سازی انبوه اجناس بدون رعایت استاندارد‌های سازه‌ای، فشار مضاعفی به ساختمان وارد می‌کند و می‌تواند موجب چنین حوادث جبران‌ناپذیری شود. همچنین در صورت وجود آب‌انبار، چاه یا گودال در ساختمان‌ها، حتماً باید برای ایمن‌سازی یا پر کردن آن‌ها اقدام شود.