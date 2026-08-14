سخنگوی دولت یمن حمله اخیر به پالایشگاه جیزان را یکی از مصادیق عملی هزینه‌ای دانست که عربستان در قبال نقض حاکمیت صنعا متحمل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت نجات ملی یمن تأکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن از حاکمیت این کشور در مقابل تجاوزات عربستان سعودی دفاع خواهند کرد.

«عمر البخیتی» افزود: هزینه نقض حاکمیت یمن سنگین و پرهزینه خواهد بود و حمله اخیر به پالایشگاه جیزان یکی از نمونه‌های عملی این هزینه است.

پیش از این یک منبع آگاه گزارش داد که پالایشگاه جیزان عربستان در یک هفته دو بار از سوی یمن هدف حمله قرار گرفته که در هر دو حمله، مخازن این پالایشگاه هدف قرار گرفته‌اند.