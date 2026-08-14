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رئیس جمعیت هلالاحمر اندیمشک از اعزام تیمهای ارزیاب به مناطق مختلف شهری و روستاهای اطراف این شهرستان، در پی وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری در ساعت ۰۰:۵۳ بامداد جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، احمد فرزین، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان اندیمشک، اظهار کرد: در پی وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری در ساعت ۰۰:۵۳ بامداد جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ که کانون آن شهر حسینیه بوده، تیمهای ارزیاب جمعیت هلالاحمر شهرستان اندیمشک جهت بررسی وضعیت و ارزیابی خسارتهای احتمالی به مناطق مختلف شهری و روستاهای اطراف شهرستان اندیمشک اعزام شدند.
وی افزود: تیمهای ارزیاب با حضور و سرکشی میدانی در مناطق مختلف، وضعیت منازل، اماکن عمومی و زیرساختهای روستایی و شهری را بررسی میکنند تا در صورت وارد شدن خسارت یا نیاز شهروندان به خدمات امدادی، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
فرزین با بیان اینکه تمامی تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان اندیمشک در حالت آمادهباش قرار دارند، گفت: نیروهای امدادی و نجاتگران هلالاحمر آمادگی دارند در صورت دریافت هرگونه گزارش از خسارت یا نیاز به امدادرسانی، بلافاصله به محل اعزام شوند.