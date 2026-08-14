دادگاه رژیم صهیونیستی بار دیگر دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان غزه را به عضویت در حماس و مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که دادگاه عالی این رژیم که به تجدیدنظرخواهی مربوط به بازداشت دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در نوار غزه رسیدگی می‌کرد، ادعا کرد که مدارک اطلاعاتی محرمانه‌ای که به دادگاه ارائه شده است، «ادعای فعال بودن وی در حماس و مشارکت عملی در فعالیت‌های مسلحانه» را تائید می‌کند.

بر اساس این ادعا، در جلسه‌ای که حدود دو ماه پیش برگزار شد، قاضی پیشتر حکم داد که ابوصفیه به علتی غیرقابل افشا به سلول انفرادی منتقل شده است.

این قاضی صهیونیست اعتراض «ناصر عوده» وکیل ابوصفیه را مبنی بر اینکه انتقال به انفرادی به عنوان اقدامی تنبیهی به دلیل ارائه درخواست تجدیدنظر علیه ادامه بازداشتش بوده است، رد کرده بود.

بیش از یک سال است که رژیم صهیونیستی دکتر ابوصفیه را از بیمارستان کمال عدوان در نوار غزه به دلیل مقاومت در برابر تخلیه آن، به اسارت گرفته و او را به انواع مختلف شکنجه می‌کند.

وزارت بهداشت فلسطین در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳) اعلام کرد که دکتر حسام ابوصفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان در استان شمال غزه، به دست رژیم صهیونیستی به اسارت برده شده است.

رژیم صهیونیستی روز قبل از اسیر کردن ابوصفیه، با حمله به بیمارستان کمال عدوان آن را به آتش کشید و بیش از ۳۵۰ فلسطینی اعم از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی از جمله حسام ابوصفیه رئیس بیمارستان را به اسارت برد.

این اقدام رژیم صهیونیستی موج گسترده‌ای از محکومیت را در میان کشور‌های عربی و سراسر جهان به همراه داشته است.

دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه، از جمله اسرای فلسطینی بود که قرار بود در چارچوب توافق آتش‌بس اخیر آزاد شود.

او در جریان جنگ بازداشت شد و با وجود شرایط سخت، از ترک بیمارستان خودداری کرد و حتی پس از بمباران این مرکز، در کنار بیمارانش باقی ماند؛ در حالیکه پسرش ابراهیم در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) به شهادت رسید.