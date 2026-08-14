به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۵ ريشتر در مرز استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان ـ حوالی حسینیه ـ روی داد.

این زلزله، ساعت ۰۰:۵۳:۴۷ بامداد امروز ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ در طول جغرافیایی: ۴۸.۰۵ و عرض جغرافیایی: ۳۲.۶ و در عمق ۸ کیلومتری روی داده است.

بنا به اعلام منابع محلی، این زلزله در شهرهای دزفول و اندیمشک احساس شده، اما تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت‌های احتمالی اعلام نشده است.