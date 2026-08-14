پخش زنده
امروز: -
مسئول مرکز ملی شاپا ایران، در کنگره جهانی ایفلا با مدیر مرکز بینالمللی شاپا درباره چالشهای نشریات ایرانی و گسترش همکاریها گفتوگو و پیشنهاد برگزاری کنفرانسی بینالمللی به مناسبت ۲۵سالگی مرکز ایران را مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسئول مرکز ملی شاپا ایران، در حاشیه نودمین کنگره جهانی کتابداری و اطلاعرسانی ایفلا در بوسان، با گائل بکه، مدیر مرکز بینالمللی شاپا، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، معماری ضمن تشریح فعالیتهای مرکز ملی شاپا ایران، گزارشی از اقدامات این مرکز در زمینه شناسایی و ثبت نشریات ایرانی، بهروزرسانی اطلاعات کتابشناختی و همکاری مستمر با مرکز بینالمللی شاپا ارائه کرد.
وی همچنین برخی مسائل و چالشهای موجود در زمینه ثبت و شناسایی نشریات ایرانی را مطرح کرد و دو طرف درباره راهکارهای گسترش همکاریهای حرفهای و تسهیل ارتباط میان مرکز ملی شاپا ایران و مرکز بینالمللی شاپا به تبادل نظر پرداختند.
مدیر مرکز بینالمللی شاپا نیز از فعالیتهای مرکز ملی ایران و تلاشهای انجامشده برای شناسایی، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات نشریات ایرانی قدردانی کرد. بکه همچنین عضویت دوباره معماری در هیئتمدیره مرکز بینالمللی شاپا برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را تبریک گفت.
معماری در ادامه، با اشاره به برنامه مرکز ملی شاپا ایران برای گرامیداشت بیستوپنجمین سال فعالیت این مرکز، پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بینالمللی آنلاین را مطرح کرد.
وی هدف از برگزاری این رویداد را معرفی دستاوردهای مرکز ملی شاپا ایران، بررسی تحولات حوزه شناسایی و استانداردسازی نشریات، تبادل تجربه میان مراکز ملی شاپا و تقویت همکاریهای بینالمللی در این حوزه عنوان کرد.
این پیشنهاد با استقبال مدیر مرکز بینالمللی شاپا روبهرو شد و بکه آمادگی خود را برای همکاری و همراهی در برگزاری این کنفرانس اعلام کرد.
در بخش دیگری از برنامههای کنگره، گائل بکه ارائهای تخصصی با عنوان «پورتال جدید ISSN: خدمات بهتر کتابخانهای با فرادادههای باکیفیت» ارائه کرد.
وی در این ارائه، اولویتهای برنامه اقدام مرکز بینالمللی شاپا برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ را تشریح کرد. نوسازی زیرساختهای فنی، راهاندازی پورتال جدید برای دسترسی یکپارچه به خدمات و استفاده از مدلهای زبانی بزرگ برای ارتقای کیفیت فرادادهها، از محورهای این برنامه بود.
بکه همچنین کارکرد شناسههای ISSN-L و ISSN-H را توضیح داد. شناسه ISSN-L نسخههای مختلف یک نشریه، از جمله نسخههای چاپی و الکترونیکی، را به یکدیگر مرتبط میکند و شناسه ISSN-H برای پیوند دادن عنوانهای متوالی یک نشریه و نمایش سیر تحول آن در طول زمان به کار میرود.
در این ارائه تأکید شد که شاپا، نظامی برای شناسایی و توصیف کتابشناختی نشریات و دیگر منابع پیوسته است و اختصاص آن به یک نشریه، به معنای ارزیابی یا تأیید کیفیت محتوایی و جایگاه علمی آن نیست.
اهمیت کنترل و بهروزرسانی فرادادهها، تکمیل سوابق تاریخی نشریات، مشارکت مراکز ملی شاپا و ارتباط این شناسه با دیگر نظامهای شناسایی بینالمللی مانند DOI و ISNI نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این ارائه بود.