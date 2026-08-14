کارشناس هواشناسی استان یزد، از احتمال رگبار خفیف باران در ارتفاعات و مناطق جنوبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: برای امروز در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در ارتفاعات و مناطق جنوبی استان احتمال رگبار خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: برای امروز و شنبه افزایش نسبی دما و در ادامه ماندگاری هوای گرم انتظار می‌رود.



کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: از روز شنبه از ابرناکی آسمان استان کاسته و به‌تبع آن کاهش دمای شبانه رخ خواهد داد.