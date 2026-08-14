معاون وزیر امور خارجه، آلودگی نفتی سواحل قشم را ناشی از تجاوز نظامی خارجی دانست و بر ضرورت مدیریت ایران بر تنگه هرمز برای مقابله با خسارت زیست محیطی تاکید کرد.

لزوم مدیریت ایران بر تنگه هرمز، برای مقابله با خسارت زیست محیطی

لزوم مدیریت ایران بر تنگه هرمز، برای مقابله با خسارت زیست محیطی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پیامی نوشت:

" آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.

خسارات واردشده به محیط‌زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران به‌عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش برجسته می‌کند. "