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معاون وزیر امور خارجه، آلودگی نفتی سواحل قشم را ناشی از تجاوز نظامی خارجی دانست و بر ضرورت مدیریت ایران بر تنگه هرمز برای مقابله با خسارت زیست محیطی تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در پیامی نوشت:
" آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.
خسارات واردشده به محیطزیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران بهعنوان کشور ساحلی را بیش از پیش برجسته میکند. "