پخش زنده
امروز: -
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: آتشنشانان مرد ۴۷ ساله محبوس شده در عمق ۱۰ متری چاه فاضلاب را نجات دادند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید قدمی بیان کرد: در پی اعلام شهروندان به سامانه ۱۲۵ از سقوط فردی به داخل چاه فاضلاب در جاده محمدشهر مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۷،۴،۱ به محل حادثه اعزام شدند.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل و ایمنسازی، عملیات نجات فرد حادثهدیده را آغاز کرده و وی را از عمق حدود ۱۰ متری چاه خارج کردند.
قدمی گفت: مصدوم ۴۷ ساله پس از نجات، برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس شد.
وی اشاره کرد این عملیات با حضور ۱۰ نیروی آتشنشان و سه دستگاه خودروی عملیاتی انجام شد.