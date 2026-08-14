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دو جلد از مجموعه «احکام کاربردی نوجوان» نوشته علی شعیبی با موضوع آموزش احکام شرعی ویژه دختران و پسران نوجوان در نشر معارف منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتابهای «احکام کاربردی نوجوان (ویژه دختران)» و «احکام کاربردی نوجوان (ویژه پسران)» نوشته علی شعیبی با هدف آموزش ساده، روان و کاربردی احکام مورد نیاز نوجوانان در سن تکلیف منتشر شدهاند.
کتاب «احکام کاربردی نوجوان (ویژه دختران)» با عنوان فرعی «۷۷ درس احکام برای نوجوانان دختر» و کتاب «احکام کاربردی نوجوان (ویژه پسران)» با عنوان فرعی «۷۴ درس احکام برای نوجوانان پسر» در ۹ فصل، مجموعهای از مهمترین مسائل فقهی و اخلاقی مورد نیاز نوجوانان را ارائه میکنند.
نویسنده در این دو اثر تلاش کرده است مفاهیم و تکالیف شرعی را از قالبهای پیچیده و تخصصی فقهی خارج کرده و با زبانی متناسب با مخاطب نوجوان ارائه دهد. «نقشه راه زندگی ما»، «پاکیزگی، کلید عبادت»، «پاکیزگی روح»، «گفتوگو با خدا»، «مهمانی خدا»، «حریمها در زندگی»، «سفره حلال»، «روزی حلال» و «رفتار خوب در جامعه» عنوان فصلهای مشترک این دو کتاب هستند.
در فصل نخست، موضوعاتی مانند سن تکلیف، احکام و فقه، تقلید، مرجعیت و ولایت فقیه مطرح میشود. فصلهای بعدی نیز به موضوعاتی همچون نجاست و طهارت، وضو، غسل و تیمم، نماز، روزه، احکام محرم و نامحرم، خوراکیهای حلال و حرام، معاملات و مسائل اخلاقی و اجتماعی اختصاص دارند.
البته در جلد ویژه دختران، احکام مرتبط با دختران نوجوان از جمله مسائل مربوط به حیض، استحاضه و نفاس نیز مورد توجه قرار گرفته است. در جلد ویژه پسران نیز موضوعاتی مانند علائم بلوغ، جنابت و غسل بهطور متناسب با نیاز این گروه سنی توضیح داده شده است.
یکی از ویژگیهای این دو کتاب، توجه به چرایی احکام در کنار آموزش خود حکم است. نویسنده با استفاده از بخشهایی با عنوان «حکمت احکام» و همچنین داستانها و شواهد تاریخی و روایی، تلاش کرده است نوجوان علاوه بر آشنایی با نحوه انجام تکالیف شرعی، با فلسفه و حکمت برخی از این احکام نیز آشنا شود.
در بخشهایی از کتاب، موضوعاتی مانند حکمت سجده، فلسفه غسل جنابت، دلایل عربی بودن نماز و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر از طریق روایتها و داستانهای کوتاه برای مخاطب توضیح داده شده است. پرسشهای خودسنجی در پایان فصلها نیز بخش دیگری از ساختار آموزشی این دو اثر است که با هدف مرور و تثبیت مطالب طراحی شدهاند.
«احکام کاربردی نوجوان» با توجه به محتوای آموزشی خود علاوه بر استفاده مستقیم نوجوانان، میتواند مورد استفاده والدین، مربیان تربیتی، معلمان و برگزارکنندگان برنامههای جشن تکلیف و کلاسهای معارف نیز قرار گیرد.
این دو کتاب با تمرکز بر نیازهای نوجوانان در دوره ورود به سن تکلیف، تلاش میکنند احکام شرعی را از یک مجموعه دستورهای انتزاعی به دانشی کاربردی برای موقعیتهای روزمره زندگی نوجوان تبدیل کنند.