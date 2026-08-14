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کتاب «تختههای سفید» نوشته علی بهادری جهرمی، مجموعه خاطرات و روایتهای نویسنده از سفر جهادی به منطقه بشاگرد در انتشارات سوره مهر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «تختههای سفید» روایتی از حضور علی بهادری جهرمی در یک سفر جهادی به بشاگرد است؛ سفری که نویسنده در جریان آن با مردم منطقه، فضای روستاها و مسائل فرهنگی و آموزشی آنها مواجه شده و تجربههای خود را در قالب خاطراتی کوتاه و خواندنی ثبت کرده است.
بهادری جهرمی در این کتاب، به جای ارائه گزارشی رسمی از یک فعالیت جهادی، سراغ جزئیات و اتفاقهای روزمره این سفر رفته است؛ از ارتباط با مردم و حضور در محیطهای آموزشی گرفته تا موقعیتهای پیشبینینشده و اتفاقهایی که در جریان این سفر رقم خوردهاند.
«تختههای سفید» با لحنی روان و همراه با طنز نوشته شده و نویسنده تلاش کرده است فضای سفر جهادی به بشاگرد را از زاویه تجربههای شخصی خود روایت کند. طنز موجود در خاطرات نیز بیشتر از دل موقعیتهای واقعی و اتفاقهای غیرمنتظره شکل گرفته و به روایتها حالوهوایی صمیمی داده است.
در این میان، «تختههای سفید» تنها روایت یک سفر نیست؛ بلکه بخشی از تجربه مواجهه یک گروه جوان با مردم منطقهای کمتر دیدهشده را بازتاب میدهد. ارتباط با مردم، فعالیت آموزشی و فرهنگی و تلاش برای شناخت مسائل و نیازهای منطقه، از محورهای اصلی خاطرات این کتاب است.
عنوان کتاب نیز از فضای فعالیتهای آموزشی و فرهنگی روایتها گرفته شده و «تختههای سفید» در مجموع تلاش میکند تجربههای یک سفر جهادی را از خلال خاطرات شخصی، جزئیات روزمره و موقعیتهای گاه طنزآمیز برای مخاطب بازگو کند.
این اثر میتواند برای علاقهمندان به خاطرات سفرهای جهادی، فعالیتهای فرهنگی و روایتهای اجتماعی از مناطق کمتر دیدهشده کشور جذاب باشد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
کلی آیکیو به خرج دادیم تا یادمان آمد هادی توی گوشیاش اذان دارد. هیچکدام از مؤذنها نبودند و وقت اذان هم گذشته بود. گوشی را گذاشتیم پشت بلندگو و صدا را تا ته زیاد کردیم. اما میدانید این اصل کلی در موبایل وجود دارد که وقتی یک تراک تمام میشود گوشی خودبهخود شروع میکند به پخش تراک بعدی و نیز میدانید صدای تنها بلندگوی روستا در کل منطقه طنین میافکند. حالا تصور کنید همه داخل حیاط ایستادهاند، بعد از اتمام اذان صدای جدیدی شروع شد: حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو...
«تختههای سفید» نوشته علی بهادری جهرمی در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.