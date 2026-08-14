نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم‌زمان با سالگرد بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی و با یاد کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، باشگاه کتاب‌خوانی «تا میناب» را برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با سالگرد بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با ابعاد جنایت‌های آمریکا و پیامد‌های انسانی جنگ و خشونت، باشگاه کتابخوانی «تا میناب» با محوریت «تورقی چندبر تاریخ جنایت‌های آمریکا» برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه با یاد کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، که قربانی جنایت و تجاوز رژیم صهیونیستی شدند، طراحی شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کتاب و فعالیت‌های خلاقانه، زمینه آشنایی نسل کودک و نوجوان با رویداد‌های تاریخی و روایت‌های انسانی مرتبط با جنگ و جنایت‌های آمریکا را فراهم کند.

در این برنامه، کودکان و نوجوانان در قالب فعالیت‌های متنوع فرهنگی و کتاب‌محور، از جمله تولید کتاب دست‌ساز، جمع‌خوانی، خلاصه‌نویسی، تهیه استاپ‌موشن، روزنامه‌دیواری و ساخت اوریگامی هواپیما و درنای کاغذی، به بازخوانی و روایت بخش‌هایی از تاریخ جنایت‌های آمریکا می‌پردازند.

این برنامه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هدف استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای ترویج مطالعه، آگاهی‌بخشی و تقویت هویت و نگاه تاریخی نسل آینده برگزار می‌شود.