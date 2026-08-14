مسئولان امنیتی و نظامی عراق و عربستان در نشستی مشترک در ریاض درباره همکاری‌های امنیتی گفت‌و‌گو و تبادل کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر الشمری مدیر دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در این نشست که در ریاض برگزار شد، بر موضع دائم و اصولی بغداد در جلوگیری از به کارگیری خاک این کشور برای تهدید کشور‌های همسایه تاکید کرد.

الشمری بر مخالفت عراق با هرگونه نقض حاکمیت خود و احترام به حاکمیت کشور‌های همسایه تصریح کرد.

او همچنین بر اصرار عراق بر اهمیت حفظ امنیت منطقه و تلاش برای تقویت همکاری و هماهنگی و تعمیق روابط دوجانبه تاکید کرد.

خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست اعلام کرد که عربستان همواره برای تقویت امنیت، ثبات و پیشرفت عراق در کنار بغداد ایستاده است.

در این نشست درباره همکاری‌های مرزی، امنیتی و دفاعی و هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی و تحولات منطقه‌ای رایزنی و گفت‌و‌گو شد.