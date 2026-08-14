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ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که ماه صفر ۲۹ روزه بوده و امروز جمعه ۲۳ مرداد، آغاز ماه ربیعالاول ۱۴۴۸ هجری قمری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رهبر معظم انقلاب، گزارش استهلال ماه ربیعالاول ۱۴۴۸ هجری قمری را منتشر کرد که به این شرح است:
الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد (۲۹ صفر ۱۴۴۸)
زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۲۱:۰۶ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
زمان غروب خورشید: ساعت ۱۸:۵۶
زمان غروب ماه: ساعت ۱۹:۲۴
ارتفاع ماه: ۴.۷ درجه
مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۲۸ دقیقه
سن ماه: ۲۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
فاصله زاویهای ماه و خورشید: ۱۱.۶ درجه
ب ـ پیشبینی تقویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال
تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و کارشناسان رؤیت هلال، پیشبینی کردهاند که هلال ماه ربیع الاول در کشور قابل رؤیت است؛ بنابر این ماه صفر ۲۹ روزه بوده و اول ماه ربیع الاول ۱۴۴۸ روز جمعه ۲۳ مرداد است.
ج ـ گزارشهای رسیده
در همینباره، ستادهای استهلال و گروههای رصدی در سراسر کشور به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز پنجشنبه اقدام به استهلال کردند که نتیجه آن به این ترتیب است.
۱. مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح دیده شد:
استان اصفهان: ۲ گروه در گردنه خروسگلو اصفهان
۲. مناطقی که هوا غالباً ابری یا غبارآلود بود و هلال دیده نشد:
استان خراسان رضوی: مشهد، گروه طلاب، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد
استان تهران: تهران، بوستان چیتگر، فرهنگ سرای بهمن
استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، طبس، سرایان
استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، محلات
استان سیستان و بلوچستان: زابل، چابهار
استان خوزستان: اهواز، خرمشهر، دزفول
استان خراسان شمالی: بجنورد، جاجرم
استان چهارمحال و بختیاری: بروجن
استان هرمزگان: بنـدرلنگه، رودان
استان اصفهان: دولت آباد، درچه
استان فارس: شیراز، لامرد
استان یزد: یزد، اردکان، میبد
استان آذربایجان شرقی: تبریز
استان قم: قم، پردیسان
استان اردبیل: اردبیل
استان ایلام: دهلران
استان زنجان: زنجان
استان بوشهر: گناوه
استان گلستان: گرگان