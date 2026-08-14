ارشدترین سناتور دموکرات در کمیته نیرو‌های مسلح سنا، پیت هگست را برای توضیح درباره کشتار غیرنظامیان در تجاوز به یمن و ایران به کنگره فراخواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، انتشار گزارش جدید پنتاگون درباره پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا در یمن از جمله کشته شدن ۱۵۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۴۳ نفر در سه حمله هوایی این کشور در سال ۲۰۲۵، بار دیگر موج انتقادات را برانگیخت و پیت هگست وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ برای توضیح به کنگره فراخوانده شد.

با اعتراف رسمی پنتاگون، «جک رید» ارشدترین سناتور دموکرات در کمیته نیرو‌های مسلح سنا روز پنجشنبه به وقت محلی، وزیر جنگ ترامپ را به حضور در کنگره برای پاسخگویی درباره تلفات غیرنظامیان و سیاست‌های دولت آمریکا در زمینه حفاظت از جان غیرنظامیان فراخواند.

این عضو دموکرات کمیته نیرو‌های مسلح سنای آمریکا خواستار پاسخگویی وزیر جنگ دولت ترامپ درباره شمار غیرنظامیانی که در جریان حملات نظامی آمریکا در دوره وزارت او کشته شده‌اند، در برابر کنگره شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناتور ایالت رود آیلند به گزارش اخیر پنتاگون به کنگره استناد کرد که بر اساس آن، سال گذشته در حملات هوایی آمریکا علیه انصارالله یمن، ۱۵۳ غیرنظامی کشته شده‌اند.

رید همچنین گفت که پنتاگون هنوز گزارشی درباره حمله تجاوزکارانه آمریکا در ایران در سال جاری منتشر نکرده است؛ تجاوزی که در جریان آن یک موشک به یک مدرسه ابتدایی در ایران اصابت کرد و بنا بر گزارش‌ها، تا ۱۶۸ نفر کشته شدند.

این سناتور ارشد دموکرات با بیان اینکه وزیر جنگ، دفتر مسئول کاهش آسیب به غیرنظامیان را به‌شدت تضعیف کرده است، تصریح کرد: «این اتفاق در خلا روی نداده است.»

این سناتور دموکرات از وزیر جنگ ترامپ خواست تا درباره این حوادث در برابر کنگره توضیح دهد.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به صورت رسمی تائید کرد که حملات تجاوزکارانه سال گذشته آمریکا در یمن منجر به کشته شدن۱۵۳ غیرنظامی و مجروح شدن ۲۴۳ غیرنظامی دیگر شده است.

این گزارش ۱۲ صفحه‌ای طبق قانون سال ۲۰۱۸ که افشای سالانه تلفات غیرنظامیان را الزامی می‌کند، به کمیته خدمات مسلح سنا ارسال شد و جزئیات سه حادثه در یمن در آوریل گذشته را شرح می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد که تجاوز آمریکا به صنعا در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵ منجر به کشته شدن پنج غیرنظامی و تجاوز ۱۷ آوریل به بندر راس عیسی منجر به کشته شدن ۸۰ غیرنظامی شده است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که تجاوز بندر راس عیسی باید به عنوان جنایت جنگی بررسی شود.

طبق این گزارش، تجاوز سوم در نزدیکی صعده در ۲۸ آوریل منجر به کشته شدن ۴۷ غیرنظامی شد. پنتاگون اعلام کرده است که ۱۵ حادثه دیگر در یمن همچنان در دست بررسی است.

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز، طرح داده‌های یمن که یک گروه نظارتی مستقل است، اعلام کرده تعداد قربانیان تجاوز نظامی آمریکا در یمن ۲۳۸ غیرنظامی است که بیشتر از آمار پنتاگون است.

این گزارش پنتاگون همچنین به خاطر عدم محاسبه تلفات ناشی از حملات بحث‌برانگیز در کارائیب و اقیانوس آرام قابل توجه است. بر اساس گزارش‌ها، در حملات سال گذشته آمریکا به قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر حدود ۱۲۰ نفر و در حملات سال جاری نیز ۹۵ نفر کشته شده‌اند.

آمار تلفات غیرنظامیان در سال جاری در حالی منتشر می‌شود که پنتاگون بودجه و نیرو‌های یک اداره را که وظیفه آن کاهش آسیب به غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی آمریکا است، کاهش داده است.