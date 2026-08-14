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فرآیند پیش ثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه دهم در مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،فرآیند پیش ثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه دهم در مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است. والدین محترم میتوانند تا ۶ شهریور ماه نسبت به ثبتنام اولیه فرزند خود اقدام نمایند.
پیشثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه مای مدیو آموزش و پرورش (my.medu.ir) انجام میشود.
مراحل و نکات ضروری برای ثبتنام:
۱. ابتدا به سایت my.medu.ir مراجعه کرده و از طریق نقش والدین و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید.
۲. پس از ورود ، گزینه مربوط به پیش ثبتنام را انتخاب کرده و سپس نوع مدرسه را روی مدارس شاهد تنظیم نمایید.
۳. اطلاعات دانشآموز و والدین را به دقت وارد کرده و پس از انتخاب مدرسه مورد نظر فرآیند را نهایی کنید و کد رهگیری دریافتی را نزد خود نگه دارید.
گفتنی است پیش ثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام میشود.
بدیهی است اولویت پذیرش با دانشآموزان شاهد و ایثارگر میباشد.