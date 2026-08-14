به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،فرآیند پیش ثبت‌نام اینترنتی برای ورود به پایه دهم در مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است. والدین محترم می‌توانند تا ۶ شهریور ماه نسبت به ثبت‌نام اولیه فرزند خود اقدام نمایند.

پیش‌ثبت‌نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه مای مدیو آموزش و پرورش (my.medu.ir) انجام می‌شود.

مراحل و نکات ضروری برای ثبت‌نام:



۱. ابتدا به سایت my.medu.ir مراجعه کرده و از طریق نقش والدین و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید.

۲. پس از ورود ، گزینه مربوط به پیش ثبت‌نام را انتخاب کرده و سپس نوع مدرسه را روی مدارس شاهد تنظیم نمایید.

۳. اطلاعات دانش‌آموز و والدین را به دقت وارد کرده و پس از انتخاب مدرسه مورد نظر فرآیند را نهایی کنید و کد رهگیری دریافتی را نزد خود نگه دارید.



گفتنی است پیش ثبت‌نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام می‌شود.



بدیهی است اولویت پذیرش با دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر می‌باشد.