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بر اساس گزارش واشنگتن پست حملات مرموز پهپادی به قایقهای ماهیگیری اکوادور در نزدیکی جزایر «گالاپاگوس» بخشی از یک عملیات مخفی سیا بوده که با تایید دونالد ترامپ انجام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته واشنگتن پست، اوایل سال جاری چند پهپاد کوچک چهارملخه به چند قایق حمله کردند؛ به این صورت که یا مواد منفجره روی آنها انداختند یا مستقیما با قایقها برخورد کردند.
در ماه ژانویه، هشت ماهیگیر اکوادوری که سوار بر قایق «Fiorella» بودند، پس از حملهای مشابه ناپدید شدند.
بازماندگان دو قایق دیگر، «Negra Francisca Duarte II» و «Don Maca» گفتند پس از انفجارها با یک شناور ناشناس که حامل مردان مسلح و انگلیسیزبان بود، پیدا شدند. به گفته آنها، این افراد سر خدمه را پوشاندند، دستبند زدند و آنها را به السالوادور بردند و سپس بدون ارائه توضیحی به اکوادور بازگرداندند.
واشنگتن پست در تحقیقات خود دریافت که زمان این حملات با پروازهای یک هواپیمای شناسایی تخصصی «Cessna Citation Longitude» همزمان بوده است. این هواپیما از فرودگاه بینالمللی ایلوپانگو در السالوادور فعالیت میکرد؛ پایگاهی که سازمان سیا در دهه ۱۹۸۰ سابقه استفاده مخفیانه از آن را داشت.
بر اساس این گزارش، این هواپیما دارای شماره ثبت آمریکایی بوده که در فهرست عمومی اداره هوانوردی فدرال آمریکا ثبت نشده است. این شماره نیز به نام یک شرکت صوری ثبت شده بود که در یک صندوق پستی متعلق به اداره پست «UPS» در ایالت ویرجینیا به ثبت رسیده بود.
از سپتامبر ۲۰۲۵، نیروهای آمریکایی دستکم به ۶۷ قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام حمله کردهاند که در جریان این حملات ۲۲۱ نفر کشته شدهاند.