آیین شام غریبان شهادت امام رضا (ع) با حضور اقشار مختلف مردم، زائران، مجاوران و خدام حرم مطهر رضوی امشب در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم شام غریبان شهادت امام رضا (ع) که در کنار آیین شب شهادت حضرت رضا (ع) قدمتی از دوره صفویه دارد، امشب پس از نماز مغرب و عشا با حضور خادمان بارگاه رضوی در صحن انقلاب حرم مطهر برگزار شد.

خادمان بارگاه منور رضوی با در دست داشتن شمعدانی ها (روشنایی قدیمی در حرم رضوی) با عبور از صحن و سرای رضوی جلوه خاصی به این مراسم معنوی دادند.

علاوه بر تولیت آستان قدس رضوی و دیگر مسئولان استان خراسان رضوی، «سید علی مدنی زاده» وزیر اقتصاد و دارایی در این آیین مذهبی حضور داشت.

در این مراسم پس از سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی، مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با قرائت زیارت امام رضا (ع) و دعای کمیل و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) زینت بخش این محفل آیینی و مردمی بودند.

امسال در کنار خواندن اشعاری در رثای حضرت رضا (ع)، شعرا و مرثیه سرایان یاد و نام شهدای جنگ رمضان به خصوص رهبر شهید انقلاب را نیز گرامی داشتند.