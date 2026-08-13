مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای، دسترسی آنی دفاتر اسناد رسمی به اطلاعات سامانه «ساما» را برای شناسایی وضع محجوریت اشخاص عملیاتی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام که در جهت صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تنظیم اسناد باطل یا غیر نافذ صورت گرفته است، سردفتران را مکلف می‌سازد تا پیش از هرگونه اقدام ثبتی، نسبت به استعلام وضع اهلیت طرفین در سامانه ساما، اقدام و نتیجه را به‌طور مستقیم در سند بنویسند.

این تصمیم با تکیه بر ماده‌های ۲۱۲، ۱۲۰۷ و ۲۱۳ قانون مدنی گرفته شده که معامله اشخاص محجور را به علت نبود اهلیت، باطل یا غیر نافذ می‌داند و سردفتران را به عنوان امین حاکمیت در نظارت بر صحت اراده متعاملین، مسئول مستقیم رعایت این ممنوعیت‌ها می‌شناسد.

در صورت احراز محجوریت یکی از طرفین، تنظیم سند، منع قانونی قطعی دارد و هرگونه قصور در این زمینه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و دفاتر متخلف بر اساس قانون، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.