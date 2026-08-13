دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا در پی تصویب طرحی هستند که وزیر جنگ را از دستکاری در سوابق تلفات انسانی در جنگ با ایران، به‌ویژه در میان صفوف نظامیان منع می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار المیادین گزارش داد که شماری از سناتور‌های دموکرات در مجلس سنای آمریکا طرحی را برای جلوگیری از پنهان کاری هزینه واقعی جنگ علیه ایران از سوی دولت دونالد ترامپ پیشنهاد کرده‌اند.

بر اساس این طرح، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از دستکاری در سوابق تلفات انسانی، به‌ویژه در میان صفوف نظامیان منع می‌شود.

پیش از این نیز شماری از سناتور‌های دموکرات آمریکا درباره نحوه اعلام آمار تلفات نیرو‌های آمریکایی در جنگ با ایران از پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، توضیح خواسته بودند.

آنها اعلام کرده بودند که آمار رسمی تلفات با گزارش‌های منتشرشده درباره شمار کشته‌شدگان آمریکایی اختلاف دارد و خواستار شفاف‌سازی پنتاگون در این زمینه شده بودند.