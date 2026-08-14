اصفهانی ها در ایام پایانی ماه صفر، ۸۱۸ واحد خون برای کمک به درمان بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: همزمان با ایام رحلت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ۸۱۸ واحد خون از مردم اصفهان اهدا شده است.

کیان دهراب‌پور افزود: ۵۹۱ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد مصادف با روز آخر ماه صفر به سه مرکز اهدای خون خواجو اصفهان، گلپایگان و خوانسار و تیم سیار حاضر در شهر هرند در استان اصفهان مراجعه که از این تعداد ۴۹۹ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: همچنین در سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیز ۳۴۷ نفر از اهداکنندگان خون به هفت مرکز اهدای خون در استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۹ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی بیان کرد: در این روزهای گرم سال، اهداکنندگان با هر گروه خونی با حضور خود در مراکز اهدای خون یاریگر بیماران باشند تا با هر واحد اهدای خون حداقل جان سه نفر نجات پیدا کند.

در استان اصفهان بیش از یک هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یک هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به صورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند و هر واحد خون می‌تواند جان حداقل سه نفر را از مرگ نجات دهد.

۱۱ مرکز انتقال خون در این استان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است و ۶۲ مرکز در استان اصفهان از سازمان انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کنند.