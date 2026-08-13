به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مستانه علیمحمدی، مادر شهید رمضانعلی چوبداری با حضور در برنامه امروز البرز اظهار کرد: رمضانعلی سومین فرزند خانواده بود و در یک خانواده ۶ فرزندی شامل ۳ پسر و ۳ دختر به دنیا آمد. رمضانعلی در ماه رمضان متولد شد و به همین دلیل پدرم علاقه داشت نام او را رمضانعلی بگذارند. او از همان کودکی خوش‌رفتار، بافهم و باشعور بود و علاقه زیادی به مسجد و نماز داشت.

مادر شهید چوبداری با بیان اینکه فرزندش از ۵ سالگی تحصیل را آغاز کرد، گفت: او به درس علاقه‌مند بود و در ادامه توانست در نمونه دولتی شهر جدید هشتگرد پذیرفته شود.

وی با اشاره به زندگی خانوادگی این شهید بیان کرد: رمضانعلی ۴ فرزند داشت که سه نفر از آنها پسر و یکی دختر است؛ دختری که فردای روز شهادت پدرش به دنیا آمد.جای او بسیار خالی است و هر سال در سالروز شهادت امام رضا (ع) به خانه ما می‌آمد و مداحی می‌کرد.