به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: چهارماهه امسال، ۲۲۱ زندانی مالی و جرایم غیر عمد با بدهی بیش از ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری اعلام کرد: این زندانیان غیر بزهکار که ۱۷۴ نفر آن‌ها در زمینه جرایم مالی، ۴۶ نفر مهریه و یک نفر دیه بودند با تلاش ستاد دیه از زندان‌های استان اصفهان آزاد شدند.

وی افزود: ۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده از زندان‌های استان مرد و ۱۳ نفر زن بودند.

رئیس کل دادگستری اصفهان مجموع بدهی این زندانیان را نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ از محل اخذ گذشت از شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار زندانیان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیرین تامین شد.