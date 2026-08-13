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کارشناس مذهبی با حضور در برنامه زنده «امروز البرز»، ضمن واکاوی جریانهای تاریخی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، بر اهمیت شناخت «جنگ روایتها» و تلاش جریانهای باطل برای وارونه جلوه دادن حقایق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، فاطمه پورجمالی در این برنامه با اشاره به سابقه تاریخی جنگ روایتها اظهار کرد: این تقابل از پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز شد و در موضوعاتی همچون خطبه فدک، وصیت پیامبر و واقعه غدیر به وضوح دیده میشود، جایی که مسیر تاریخ با انحراف از مسیر تعیین شده در سقیفه تغییر یافت.
این کارشناس مذهبی در ادامه به تحلیل صلح امام حسن (ع) پرداخت و گفت: در حالی که امام حسن (ع) این صلح را به شیوهای عزتمندانه و برای افشای مکر و حیله دستگاه بنیامیه انجام دادند، اما در جنگ روایتها، آن را به شکلی ذلیلانه معرفی کردند. در واقع، این صلح نه از سر ضعف، بلکه تدبیری حکیمانه برای حفظ خون شیعیان و برملا کردن پلیدی دستگاه اموی بود.
وی با اشاره به دوران امامت امام رضا (ع) افزود: در زمان مأمون نیز تلاش شد تا با کشاندن امام به مرو و اجبار ایشان به حضور در ساختار قدرت، نوعی مشروعیت برای حکومت عباسی کسب کنند؛ اما امام رضا (ع) با هوشمندی، در همان کاخ خلافت، باطن حکومت عباسی را برملا ساخت و با برگزاری جلسات مناظره، ماهیت علمی و حقانیت تشیع را به اثبات رساند.
پورجمالی با تأکید بر نقش بیبدیل امام رضا (ع) در گسترش اسلام در ایران، تصریح کرد: امام غریبی که از مدینه به مرو آمد، با حضور خود در این سرزمین، بذر مکتب اهلبیت (ع) را در ایران کاشت و آن را در سراسر کشور گسترش داد؛ حرکتی که تاریخ را بر پایه حقیقت استوار کرد و نقشههای دشمنان برای محو آن را ناکام گذاشت.
این کارشناس مذهبی در این برنامه تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، جریانهای معاند همواره کوشیدهاند روایتهای نادرستی از وقایع اسلامی ارائه دهند، اما تاریخ همواره بر مدار حقیقت پابرجا مانده است. این ایستادگی نشان میدهد که روایتهای تحریفشده نمیتوانند در برابر صلابت حقیقت مقاومت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط امروز جهان اسلام اشاره کرد و گفت: امروزه نیز تلاشهایی صورت میگیرد تا اسلام را تنها به مسائل حکومتی و امنیتی محدود کنند و روایتهای کاذب را به افکار عمومی تحمیل نمایند؛ اما در برابر این هجمهها، «روایت مقاومت» به عنوان سدی مستحکم عمل میکند.
پورجمالی در پایان با بیان اینکه ایران به عنوان مظهر حکومت اسلامی در جهان شناخته میشود، گفت: دشمنان با ابزار جنگ روایتها نمیتوانند با حقیقت اسلام و جبهه مقاومت مقابله کنند؛ چرا که حقیقت همواره راه خود را در میان تاریکیهای تحریف پیدا کرده و به ثمر مینشیند.