استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه زیارت امام رضا (ع) باید همراه با معرفت، باور قلبی و بصیرت باشد، گفت: شناخت جایگاه امام رضا (ع) و توجه به ابعاد معرفتی و سیاسی سیره آن حضرت، زیارت را از یک حضور ظاهری به ارتباطی عمیق و آگاهانه با امام معصوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، زهرا شیری، استاد حوزه و دانشگاه، با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به جایگاه زیارت امام رضا (ع) گفت: درباره زیارت امام رضا (ع) روایات بسیاری وارد شده است و در برخی از این روایات، زیارت آن حضرت موجب زدوده شدن غم و اندوه از دل زائر دانسته شده است.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: معرفت نسبت به امام رضا (ع) تنها به شناخت ظاهری آن حضرت محدود نمی‌شود، بلکه به معنای درک جایگاه امامت و ولایت و باور قلبی به واجب بودن پذیرش ولایت امام معصوم است؛ چرا که انسان از مسیر امام معصوم می‌تواند راه هدایت و رسیدن به کمال را طی کند.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اهمیت زیارت همراه با معرفت اظهار کرد: زیارت زمانی می‌تواند اثر عمیق‌تری بر انسان داشته باشد که با باور قلبی، ایمان و عاطفه همراه باشد. زائر باید بداند در محضر چه شخصیت بزرگی قرار گرفته و حضور امام معصوم را با قلب و بصیرت خود درک کند.

شیری در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در زیارت، رعایت ادب حضور است؛ همان‌گونه که انسان هنگام حضور در محضر یک شخصیت بزرگ، آداب خاصی را رعایت می‌کند، در حرم امام رضا (ع) نیز باید با توجه و احترام وارد شد. حتی در فرهنگ زیارت، اذن دخول گرفتن، توجه به حضور معنوی امام و رعایت حرمت این مکان مقدس مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ادب زیارت تنها به زمان ورود به حرم محدود نمی‌شود، گفت: زائر باید با توجه و شناخت وارد محضر امام شود و حتی هنگام خروج نیز با رعایت آداب و گرفتن اذن خروج، این حضور معنوی را محترم بشمارد. چنین توجهی می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر قلبی با امام رضا (ع) را فراهم کند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به راه‌های شناخت امام معصوم اشاره کرد و افزود: برای شناخت هر انسانی می‌توان از ابعاد مختلف ظاهری و باطنی بهره گرفت، اما شناخت امام معصوم نیازمند معرفت قلبی، بصیرت و توجه به جایگاه حقیقی ایشان است. محبت و عاطفه نسبت به امام رضا (ع) باید در کنار شناخت و باور عمیق قرار گیرد تا زیارت از یک حضور ظاهری فراتر برود.

شیری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد معرفتی و سیاسی سیره امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: شناخت جایگاه امام رضا (ع)، تقویت بصیرت و باور نسبت به امامت و توجه به ابعاد مختلف سیره آن حضرت، از الزامات زیارت آگاهانه است و می‌تواند به انسان کمک کند تا حضور در حرم رضوی را به فرصتی برای تقویت ایمان، معرفت و حرکت در مسیر اهل‌بیت (ع) تبدیل کند.