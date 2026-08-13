مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز گفت: ۷ هزار خادمیار رضوی در این استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، رسانه‌ای و محرومیت‌زدایی فعالیت می‌کنند و هر خادمیار بخشی از زمان خود را برای خدمت کریمانه به مردم وقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، قربانعلی مصطفایی، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: شبکه خادمیاری با هدف فراهم کردن فرصت خدمت برای ارادتمندان و دلدادگان امام رضا (ع) شکل گرفت تا علاقه‌مندان بتوانند در عرصه‌های مختلف به مردم و جامعه خدمت‌رسانی کنند.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: شکل‌گیری این شبکه در دوره تولیت شهید آیت‌الله رئیسی در آستان قدس رضوی و در چارچوب منشور هفت‌گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال شد و پس از انجام مقدمات لازم، ساختار خادمیاری در استان‌ها توسعه یافت.

مصطفایی با اشاره به فعالیت ۷ هزار خادمیار رضوی در استان البرز گفت: خادمیاران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، رسانه‌ای و محرومیت‌زدایی سازماندهی شده‌اند و تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خود، خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه دهند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز ادامه داد: در ساختار شبکه خادمیاری، کانون‌های تخصصی مختلفی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است که از جمله آنها می‌توان به کانون مبلغان دینی، ایثار و شهادت، تعلیم و تربیت، کتاب و کتابخوانی، نوجوانان و جوانان و کانون خبر و رسانه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کانون‌های جوانان و نوجوانان نیز در ساختار شبکه فعال هستند، افزود: خادمیاران در هر یک از این کانون‌ها متناسب با تخصص و علاقه خود فعالیت می‌کنند و هر خادمیار به طور میانگین ۲۴ ساعت از وقت خود را در ماه به خدمت اختصاص می‌دهد.

وی گفت: در چارچوب سیاست‌های آستان قدس رضوی، تلاش شده است ظرفیت‌های موجود در استان برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شود و نذورات و کمک‌های مردمی در مسیر رفع نیاز‌های جامعه هزینه شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز به مجری برنامه نگاه مردم افزود: در حوزه نذورات، نمونه‌هایی همچون توزیع گوشت تبرکی، طرح‌های عقیقه و تأمین بخشی از نیاز‌های مربوط به تهیه جهیزیه اجرا می‌شود و این خدمات با مشارکت خیران و نیکوکاران استمرار دارد.

مصطفایی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی خادمیاران نیز اظهار کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی، حمایت از برنامه‌های تربیتی و فرهنگی، فعالیت در حوزه ایثار و شهادت و تکمیل و ساماندهی پرونده‌های خانواده‌های معظم شهدا از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت خادمیاران در استان دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف شبکه خادمیاری ایجاد یک دستگاه حمایتی موازی نیست، گفت: سیاست آستان قدس رضوی بر این است که به جای ایجاد ساختار حمایتی جدید، ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های موجود را تقویت و زمینه همکاری و هم‌افزایی میان آنها را فراهم کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی تلاش می‌کنند با شناسایی نیاز‌های جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و خیران، مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم را فراهم کنند.