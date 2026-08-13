پخش زنده
امروز: -
خادمیار رضوی گفت: تشکلهای بانوان کانونهای خدمت رضوی با شناسایی مشکلات و آسیبهای اجتماعی بانوان، استفاده از ظرفیت خیران و توانمندسازی زنان، برای حفظ کیان خانواده و رفع نیازهای خانوادههای کمبرخوردار فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، زینب کلبادینژاد، خادمیار رضوی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: بخش تشکلهای بانوان با تمرکز بر مسائل و دغدغههای زنان فعالیت میکند و تلاش ما این است که مشکلات و آسیبهای موجود در این حوزه را شناسایی و برای رفع آنها از ظرفیت افراد توانمند و خیران استفاده کنیم.
وی با تأکید بر نقش بانوان در خانواده افزود: بانوان ستون اصلی بسیاری از خانوادهها هستند و اگر زنان با آسیب یا مشکل مواجه شوند، این مسئله میتواند بر تمامی اعضای خانواده تأثیرگذار باشد؛ بنابراین حمایت از بانوان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آنان، از اولویتهای این تشکل است.
کلبادینژاد ادامه داد: در همین راستا، برنامههایی از جمله کمک به آزادسازی زندانیان زن، تهیه جهیزیه برای خانوادههای نیازمند و برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی با موضوع مدیریت مسائل و چالشهای زندگی در دستور کار قرار دارد.
این خادمیار رضوی به مخاطبان سیمای البرز گفت: یکی از اقدامات مهم، شناسایی خانوادههای نیازمند و احصای دقیق مشکلات آنهاست. پس از شناسایی، خانوادهها به کانون معرفی میشوند و تلاش میکنیم با پیدا کردن خیران و افراد توانمند، زمینه رفع نیازهای آنان را فراهم کنیم.
وی هدف اصلی این اقدامات را حفظ کیان خانواده دانست و افزود: خدمترسانی زمانی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که نیاز واقعی خانوادهها بهدرستی شناسایی شود و کمکها متناسب با همان نیازها در اختیار آنان قرار گیرد.
کلبادینژاد همچنین درباره فرهنگ خادمیاری اظهار کرد: هدف از خادمیاری این است که همه مردم خود را خادم امام رضا (ع) بدانند و این فرهنگ در جامعه گسترش پیدا کند؛ چرا که وقتی مردم احساس کنند میتوانند در مسیر خدمت به دیگران نقش داشته باشند، همین احساس میتواند انگیزهای برای مشارکت بیشتر در امور خیر و اجتماعی ایجاد کند.
وی در پایان برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هر زمان مشکلی برای یک خانواده یا فرد پیش آمده، با همراهی خادمیاران، خیران و افراد دغدغهمند میتوان برای حل آن مشکل راهکاری پیدا کرد و گامی در مسیر خدمت به مردم برداشت.