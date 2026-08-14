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۵۵۰ بسته نوشت افزار با مشارکت خیرات نیکاندیش برای حمایت از دانشآموزان نیازمند شهرستان آرانوبیدگل تهیه و تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه آرانوبیدگل، در این مراسم با قدردانی از خیرات و مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره)، بر اهمیت نقش مردم نیکوکار و نهادهای حمایتی در ترویج فرهنگ تعاون و همدلی تأکید کرد.
حجتالاسلام فرهنگ افزود: این اقدام خیرخواهانه در شرایطی فراهم شده که تأمین لوازم مورد نیاز تحصیل برای برخی خانوادهها میتواند هزینه قابلتوجهی به همراه داشته باشد؛ ازاینرو مشارکت خیران و نهادهای حمایتی در این زمینه، علاوه بر کمک مستقیم به دانشآموزان، گامی در مسیر تقویت عدالت آموزشی به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه دانشآموزان در آینده کشور، حمایت از مسیر تحصیل و فراهمکردن فرصتهای مناسب آموزشی برای آنان را از اقدامات ارزشمند و ماندگار دانست.
رونمایی از این بستههای تحصیلی، جلوهای از مشارکت اجتماعی مردم آرانوبیدگل در حمایت از دانشآموزان و کمک به خانوادههای نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید بود؛ اقدامی که میتواند زمینهساز آغاز سال تحصیلی همراه با امید و انگیزه بیشتر برای دانشآموزان شود.