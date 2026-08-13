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مراسم یومالرضا با حضور پرشور مردم و برپایی موکبهای خدمت رضوی در جوار امامزاده حسن (ع) کرج برگزار شد؛ مراسمی که جلوهای از ارادت مردم به امام هشتم شیعیان را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این مراسم، مردم از گروههای مختلف سنی در امامزاده حسن (ع) گرد هم آمدند و با حضور در برنامههای یومالرضا، عشق و دلدادگی خود به امام رضا (ع) را به تصویر کشیدند.
برپایی موکبهای رضوی نیز بخش دیگری از این مراسم بود و خادمان با حضور در این موکبها به حاضران خدمترسانی کردند.
حضور خانوادهها، کودکان و نوجوانان در کنار دیگر اقشار مردم، حالوهوای ویژهای به مراسم بخشیده بود؛ جمعیتی که هرکدام با نیتی به این مکان آمده بودند و دلشان را به نام امام رضا (ع) گره زده بودند.
حاضران در این مراسم، برگزاری چنین برنامههایی را فرصتی برای تقویت فرهنگ رضوی و انتقال محبت اهلبیت (ع) به نسلهای آینده دانستند.
یومالرضا در امامزاده حسن (ع) کرج، روایتی از یک اجتماع مردمی بود؛ اجتماعی که در آن، فاصله میان مردم و حرم امام رضا (ع) با عشق و دلدادگی کوتاه شد و نام امام هشتم، محور گردهمایی دلها قرار گرفت.