به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد: بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، ۲۵۰۰ قلم لوازم یدکی خودرو احتکار شده، با تخلف ثبت نشدن موجودی کالا و ورود و خروج آن در سامانه جامع انبارها کشف و توقیف کردند.

طبق نظر کارشناسان ارزش این کالاهای احتکاری در مجموع ۳۰ میلیارد ريال برآورد شده است.

پرونده تخلف برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.